Kontynuacja Batmana później niż zapowiadano. Na nowy film jeszcze poczekamy

Fani filmu "The Batman" mają powody do smutku. Warner Bros. potwierdziło właśnie, że kontynuacja hitu z 2022 r. trafi do kina później, niż zakładano.

"The Batman" odniósł spektakularny sukces komercyjny, zarabiając w czasie pandemii ponad 770 milionów dolarów na całym świecie. Recenzje filmu były jednoznaczne: od dawna oczekiwano takiego filmu, a główny bohater zasługiwał na nową interpretację. Szybko więc pojawiły się pytania: czy będzie kontynuacja, i jeśli tak, kiedy? "The Batman – Part II" oficjalnie został zapowiedziany w kwietniu 2022, a Matt Reeves i Mattson Tomlin wspólnie zabrali się do pisania scenariusza, a sam Reeves zajmie się reżyserią. Pierwotnie, szefostwo DC Studios w osobach Jamesa Gunna i Petera Safrana zapowiadało, że kontynuacja filmu z Robertem Pattinsonem w roli głównej zadebiutuje na srebrnym ekranie na początku października 2025 r.

"The Batman – Part II" z poślizgiem. Na film jeszcze trochę poczekamy

Jak informuje serwis The Hollywood Reporter, fani nie mają co liczyć na przyszłoroczną premierę, gdyż film został właśnie opóźniony. Choć nie znamy dokładnych szczegółów i powodów sporego poślizgu, Warner Bros i DC Studios podają, że "The Batman – Part II" pojawi się w kinach rok później – w październiku 2026 r. Być może ma to związek z kwestią organizacyjną, gdyż zdjęcia do filmu jeszcze się nie zaczęły. Ostatnie doniesienia sugerowały, że ekipa na planie pojawi się dopiero w sierpniu tego roku.

Na otarcie łez fani Batmana mają dostać w tym roku nowy serial przygotowywany dla platformy HBO Max (Max). "The Penguin" z Colinem Farrelem nie ma jeszcze swojej daty premiery, jednak według ostatnich plotek ma to nastąpić jeszcze w tym roku. 8-odcinkowa seria ma być utrzymana w tym samym klimacie, co pierwsza odsłona "The Batman", a za jego produkcję odpowiada Matt Reeves. W przygotowaniu ma być również serial, w którym widzowie mają śledzić losy policjantów z GCPD (Gotham City Police Department), jednak na jego temat nie ma żadnych konkretnych informacji.