Pierwsze reakcje po aktualizacji Chromecasta, uważajcie na te problemy

Google w końcu rozpoczęło aktualizację, na którą wszyscy użytkownicy Chromecastów czekali. Nareszcie doszło do wprowadzenia nowego systemu operacyjnego Android z wersji 12 na 14. Od wczoraj minęlo już trochę czasu, więc użytkownicy mieli czas, aby doświadczyć pierwszych problemów.

Użytkownicy Chromecasta z Androidem 14 zgłaszają pierwsze błędy

Zaledwie wczoraj informowaliśmy o dostępności świeżutkiej aktualizacji dla wtyczek Google. Po miesiącach oczekiwania, w końcu pojawił się Android z numerem 14, a użytkownicy zaczęli zgłaszać pierwsze problemy. Niejedna osoba na pewno poczuła się wyprowadzona przez to z równowagi. Pierwsze obietnice Google pojawiły się w maju zeszłego roku, zatem naturalnym jest oczekiwać dopracowanego programu.

Obok jednego z problemów trudno przejść obojętnie i aż dziw, że prześlizgnął się podczas kontroli. Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z odczytem dysków zewnętrznych, które się pojawiły po zaktualizowaniu systemu. Co gorsza, błąd nie dotyczy wyłącznie zewnętrznej pamięci, lecz po prostu urządzeń podłączonych do gniazdka USB. Jest to szczególnie irytujące, jeżeli było ono wykorzystywane do umieszczenia przejściówki Ethernet na kabel internetowy. Kropką nad i problemów związanych z gniazdkami USB jest przełączanie się systemu na tryb oszczędzania energii, gdy zostaną wykryte adaptery z większą ilością wejść.

Jak podaje serwis 9to5Google, komentarze na temat błędów nie są jeszcze dostrzegalne na wskroś całego internetu, ale jest już ich na tyle wiele oraz bardzo konkretnych, że trudno je zignorować. Inne zaś były mniej irytujące. Ot, choćby kolory profili same się zmieniały albo ustawienia menu się niepoprawnie wyświetlały. Zgłaszano także inne błędy z odczytem danych z USB oraz pomniejsze, niesprecyzowane potknięcia nowego systemu. Jednakże koniec końców, Android 14 na Chromecaście wydaje się być stabilną i dobrze działającą aktualizacją.