To już jest koniec. Tani Chromecast z Google TV wypada z rynku

Po pierwszych zapowiedziach przystawki Google TV Streamer dowiedzieliśmy się, że firma nie planuje dalszej produkcji swojego klasycznego Chromecasta. Dla wielu okazało się to ciosem prosto w serce, przede wszystkim ze względu na to, że najnowsza przystawka do telewizorów reprezentuje zupełnie inną filozofię produktu. Potrzebuje więcej miejsca, nie jest tak dyskretna jak wszelkiej maści Chromecasty, że o cenie już nawet nie wspomnę.

Reklama

Google uspokajało jednak wszystkich zestresowanych informując, że spokojnie. Chromecast z Google TV wciąż jest w sprzedaży — i będzie tak długo, jak długo wystarczy zapasów magazynowych. Okazuje się jednak, że nie pobył tam tak długo jak wielu by sobie wymarzyło. Bowiem zapasy właśnie się skończyły (przynajmniej w oficjalnych kanałach sprzedaży Google), i internetowy gigant oficjalnie zaprzestaje sprzedaży Chromecasta z Google TV.

Koniec sprzedaży Chromecast z Google TV

W amerykańskim sklepie Google karta produktu nie pozostawia złudzeń — i w miejscu przycisku zakupu widnieje wiadomość "Niedostępny". Dla nikogo nie powinno być specjalnym zaskoczeniem to, że Chromecast z Google TV zniknął z oferty — w końcu od wejścia gigant informował, że będzie on dostępny tak długo, na ile wystarczy zapasów magazynowych. A te, najwyraźniej, dobiegły końca. Szkoda, tym bardziej że filozofia Google wydaje się być... dość pokrętna.

W oczach giganta użytkownicy nie chcą już tanich przystawek do telewizorów, bo podstawowe funkcje zapewniają współczesne smart TV. Problem polega jednak na tym, że te stosunkowo szybko zwalniają i stają się ociężałe — dlatego wielu decyduje się na zakup dodatkowego urządzenia które otworzy ich ekran na świat multimediów. I niekoniecznie potrzebują do tego drogich sprzętów. Dlatego też Chromecasty i ich młodsze rodzeństwo były takim hitem: nie kosztowały fortuny, działały bez problemu i były po prostu solidnymi produktami.

Google TV Streamer nic nie brakuje: ale wielu od początku narzeka na jego rozmiar, a do tego dochodzi jeszcze znacznie wyższa cena. Szkoda, naprawdę szkoda, ale kto wie — może któregoś dnia Google zaskoczy nas jeszcze bardziej przystępną cenowo przystawką do telewizora. A póki co jeśli ktoś potrzebuje Chromecasta z Google TV — to wciąż można go nabyć w innych sklepach. Zresztą w Polsce Google nigdy go oficjalnie nie dystrybuowało.