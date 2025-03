Chromecast przestał nagle działać? Wiemy co się stało

W ciągu ostatnich godzin, użytkownicy urządzeń Google zaczęli zalewać internet pytaniami o rozwiązanie problemu z działaniem Chromecasta. Wszystko wskazuje na poważną awarię, która objęła starsze urządzenia i za nic nie chce odpuścić.

Chromecast przestał nagle działać? To jest globalna awaria

Chromecasty przestały współpracować z urządzeniami, problemy trwają już wiele godzin i bazując na doniesieniach pośród takich sieci jak Reddit, wciąż nie widać rozwiązania problemu. Jeżeli jest to jakieś pocieszenie, to nie musicie się obawiać, że wina leży po waszej stronie. Wszystkie znaki na niebie wskazują, że wina leży po stronie Google.

Problemem zostały dotknięte wszystkie urządzenia Google Chromecast drugiej generacji oraz Chromecast Audio. Przestały się łączyć z telewizorami, przez co aplikacja Google Home jest niedostępna. Wina najpewniej leży po stronie serwera i żadne podstawowe metody, jak reset Chromecasta, w ogóle nie pomagają "ożywić" urządzenia.

Niejeden użytkownik zdążył się już wystraszyć, szczególnie, że po pojawieniu się komunikatu informującego o wykryciu niezaufanego urządzenia, wielu użytkowników Reddita zaczęło spekulować, że Google zepsuło nieodwracalnie ich urządzenia. Ów komunikat informuje tylko, że mógł się pojawić, z powodu wykrycia przestarzałej wersji systemu. Inne podejrzenia zaś sugerują, że firma mogła po prostu z miejsca zakończyć wsparcie dla starszych urządzeń. Przypadkiem lub naumyślnie bez zapowiedzi.

Historia jednak pokazuje, że raczej scenariusz wyłączenia wsparcia bez zapowiedzi jest mało prawdopodobny. Co prawda Google Chromecast drugiej generacji i Chromecast Audio zostały zapowiedziane w 2015 roku, ale mimo to, gigant powinien zapowiedzieć zakończenie usług. Tak samo jak miało to miejsce w przypadku pierwszej wersji dostawki do telewizora. Paradoksalnie, pierwsza generacja nie ma wsparcia od 2023, ale nawet jej nie dotknęła obecna awaria. Użytkownicy wersji trzeciej i ultra, awarię doświadczą jedynie w artykułach o niej.

Źródła: reddit, 9to5Google, android police