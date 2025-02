Zdjęcia Google ze świeżutką opcją. Skorzystasz nie tylko na Chromecast

Google nie ma czasu na odpoczynek i serwuje użytkownikom aktualizację znanej i lubianej funkcji pokazu slajdów dla Zdjęć Google. Ta dotychczas dostępna była raptem na kilku urządzeniach z ich stajni, a teraz trafi na kolejny zestaw urządzeń firm trzecich. To oznacza, że użytkownicy będą mogli jeszcze łatwiej wyświetlać swoje albumy na różnych ekranach podczas bezczynności lub w trybie ambient.

Pokaz slajdów Zdjęć Google na całej linii nowych urządzeń!

Opcja pokazu slajdów bazującego na Zdjęciach Google nie jest niczym specjalnie nowym. Dotychczas dostępna ona była na kilku sprzętach od Google (Google TV, Android TV, Chromecast, Pixel Tablet, Nest Hub, oraz Nest Hub Max). Po wielu miesiącach próśb, internetowy gigant rozszerzył tę listę o całą kategorię smart TV, tabletów, lodówek z ekranami oraz cyfrowych ramek na zdjęcia -- nie tylko tych od Google. To doskonała wiadomość -- i widać wyraźnie, że gigant wychodzi ku użytkownikom. A ci mają powody do radości: w końcu mowa tu o najpopularniejszej usłudze do przechowywania zdjęć na świecie!

Pokazy slajdów Zdjęciach Google można kontrolować bezpośrednio z poziomu aplikacji Zdjęcia (przechodząc do sekcji Ustawienia -> Aplikacje i urządzenia -> Ramki na zdjęcia) lub aplikacji Google Home. Pozwala to na wygodne zarządzanie wyświetlanymi albumami oraz dostosowanie wszystkiego do własnych preferencji.

To dobra wiadomość dla Zdjęć Google i użytkowników!

Wprowadzenie tej funkcji na całym szeregu urządzeń firm trzecich bez wątpienia jest krokiem w dobrym kierunku -- i ma szansę przyczynić się do znacznego zwiększenia popularność tej opcji. Już od jakiegoś czasu kilka modeli inteligentnych lodówek na krzyż oferowało integrację ze Zdjęciami Google. Ale rozszerzenie tej funkcjonalności na inne telewizory i ramki na zdjęcia może ułatwić użytkownikom dostęp do ich wspomnień i dać prawdziwego kopa popularności tej funkcji.

Niestety jednak: Google na tę chwilę nie mówi o żadnych konkretnych modelach kompatybilnych urządzeń. Takie ogólne podejście do tematu daje jednak nadzieję, że wsparcie będzie oferowane na szeroką skalę -- i stopniowo opcja ta trafiać będzie na coraz więcej urządzeń. Integracja ze sprzętami niezależnych producentów może sprawić, że Zdjęcia Google staną się jeszcze bardziej uniwersalnym narzędziem.