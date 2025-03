Aktualizacja dla Chromecasta już dostępna! To na nią tyle czekali posiadacze przystawki

Android 14 na Chromecast z Google TV. Co nowego w ulubionej przystawce?

Najświeższa aktualizacja, oznaczona jako UTTC.241218.004, waży aż 809 MB i przenosi system operacyjny Chromecast z Google TV z 12 odsłony Androida, na Androida 14. Oznacza to skok o dwie generacje i... w związku z tym dongiel doczeka się nowych opcji i kilku istotnych zmian. Tymi "w tle" których prawdopodobnie większość nie zauważy są poprawki związane z bezpieczeństwem. Chromecast nadgania zaległości i łata wszystkie luki do stycznia 2025. Na tym jednak nie koniec zmian, a wręcz przeciwnie. Bowiem jedną z najważniejszych nowości jest wsparcie dla funkcji "Znajdź mój pilot" oraz programowalnego przycisku w nowym pilocie Google TV Streamer Voice Remote. Oznacza to, że wszyscy posiadacze akcesorium, mogą teraz nareszcie w pełni wykorzystać jego potencjał i możliwości. Lepiej późno, niż później, prawda?

Czy to ostatnia duża aktualizacja dla Chromecast z Google TV?

Na tę chwilę nie wiadomo do końca, jaki jest status Chromecasta z Google TV. Na niektórych rynkach przystawka zniknęła z oferty Google - na innych wciąż jest dostępna. Prawdopodobnie Android 14 będzie ostatnią dużą aktualizacją systemową dongla. Nie wiadomo jednak, jak sprawy będą się miały w kwestii innych aktualizacji. Można spokojnie założyć, że internetowy gigant zadba o poprawki związane ze stabilnością i bezpieczeństwem. Nie wiadomo jednak, jak sprawy mają się z implementacją nowych funkcji i czy pod tym względem również będzie mógł liczyć na jakieś nowości w niedalekiej przyszłości. Fajnie widzieć, że Google spełniło obietnicę i zadbało o aktualizację do nowszego systemu, co da zarówno im, jak i twórcom aplikacji, nieco większe pole do manewru.