Pierwsza połowa listopada w Max – lista pełna nowości

Max przygotował potężną listę filmów i seriali na listopad. Będzie co oglądać.

Był już Netflix, SkyShowtime i Prime Video – w kwestii listopadowych nowości został nam już tylko Max. Oto filmy i seriale, które trafią do oferty platformy w pierwszej połowie listopada.

Reklama

Trylogia Kung Fu Panda i Bad Boys

Czy jest tu ktoś, kto jeszcze nie oglądał serii filmów animowanych o nieporadnej pandzie, która zapragnęła zostać mistrzem Kung Fu? Jeśli tak, to listopad będzie idealną okazją do nadrobienia zaległości. Oferta Max na nadchodzący miesiąc zostanie bowiem zaktualizowana o wszystkie 3 części przygód pandy Po i spółki. Zaznaczcie w kalendarzu 9 listopada.

Podobny los czeka serię filmów o dwóch zawadiackich policjantach z Miami. Bad Boys 1, Bad Boys 2 trafią do Max już jutro (1 listopada), a na Bad Boys: Ride Or Die będziemy musieli poczekać do 9 listopada.

Ze śmiercią jej do twarzy

Fani klasyków także nie będą mieli powodów do narzekań. Już jutro biblioteka Max wzbogaci się bowiem o nagrodzony Oscarem film Ze śmiercią jej do twarzy, czyli czarną komedię z Meryl Streep i Brucem Willisem w rolach głównych. Podstarzali bohaterowie w miłosnym trójkącie poszukają sposobu na wieczną młodość.

Pełna lista nowości w Max (1-15 listopada)

1 listopada

Rewanż, odc. 1-6

Ze śmiercią jej do twarzy

Hook

Przypadkowy bohater

Kara

Stolik kawowy

Ingeborg Bachmann – podróż na pustynię

Bad Boys

Bad Boys 2

Bad Boys For Life

Pokój nauczycielski

Warkocz

Uśmiechnij się

2 listopada

Sonic 2. Szybki jak błyskawica

3 listopada

Niezwyciężona wojowniczka, odc. 1

Przepiórki w płatkach róży, odc. 1

4 listopada

Reklama

Szabla, odc. 1

90 Day Fiance: Before the 90 Days VII, odc. 1

Trump: The Criminal Conspiracy Case

5 listopada

Chris Brown: A History of Violence

7 listopada

Reklama

Emperor of Ocean Park, odc. 1-10

Amstaff

Wiek niewinności

Byli mężowie

8 listopada

Stepne

Peggy Sue wyszła za mąż

Gdybym tylko mógł zapaść w sen zimowy

Susza 2: Force of Nature

Wpływ księżyca

Miesiąc miodowy w Las Vegas

Pocałunek wampira

Bad Boys: Ride Or Die

Quiz Lady

Bad Boys: Legacy

9 listopada

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

Kung Fu Panda 3

11 listopada

Contraband: Seized at Sea, odc. 1

14 listopada

Portland Tower III, odc. 1-4

Alma i Oskar

15 listopada

Reklama

Harry Potter: Wizards of Baking, odc. 1

Szalona wiosna

Uniesienie

Rok srebrnego lisa

Air

Gladiator

Car Gangs

Stock image from Depositphotos