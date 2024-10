Disney+ listopad 2024 – nowości. Pełna lista premier

Październik dopiero się zaczynał, a już mamy jego ostatni dzień. To doskonały moment na poznanie oferty najpopularniejszych VOD w Polsce na przyszły miesiąc. Tym razem na tapet bierzemy Disney+, które na przedostatni miesiąc roku zapowiada kilka ciekawych produkcji i powrotów. Czego możemy spodziewać w kilku najbliższych tygodniach?

1 listopada widzów Disney+ czeka muzyczna niespodzianka – to dokument w całości poświęcony legendzie muzyki filmowej. "Muzyka Filmowa: John Williams" opowie historię mistrza Johna Williamsa wzbogaconą o rozmowy z twórcami, muzykami i osobami, które zainspirował, a także zajrzyj za kulisy historii kinematografii. Fani brzmienia The Beatles mogą wypatrywać "Beatles '64", który na platformie zadebiutuje 29 listopada. Ten film dokumentalny prezentuje unikatowe materiały zza kulis, nakręcone przez Davida i Alberta Mayslesów, odrestaurowane w 4K. Dokument zawiera nowe i archiwalne wywiady z Beatlesami, a także z fanami, których życie odmieniła muzyka zespołu.

To nie koniec dokumentów, gdyż 2 listopada na Disney+ pojawi się "Endurance: Wyprawa na Antarktydę". Badacz Antarktydy Ernest Shackleton zasłynął jako nieustraszony przywódca, kiedy w brawurowy sposób utrzymał przy życiu swoją załogę przez ponad rok po tym, jak stracili statek, który utknął w dryfującym lodzie. Sto lat później grupa podróżników wyrusza na poszukiwania zatopionej jednostki.

Disney+ w listopadzie. Co obejrzeć?

Jednak dokumenty to dopiero początek listopadowej oferty Disney+. Na małe ekrany wraca też serial "Stary człowiek" wraz ze wszystkimi odcinkami drugiego sezonu. Były agent CIA Dan Chase (Jeff Bridges) i były zastępca dyrektora FBI Harold Harper (John Lithgow) ruszają na poszukiwania porwanej Emily Chase (Alia Shawkat). Stawka rośnie, tajemnice wychodzą na jaw, tymczasem Emily przeżywa tragiczny w skutkach kryzys tożsamości, a Zoe McDonald (Amy Brenneman) w zaskakujący sposób wkracza do świata Chase'a. Premiera wszystkich odcinków odbędzie się 6 listopada. Tego samego dnia na Disney+ obejrzycie wszystkie odcinki "Nic nie mów". To trzymająca w napięciu historia morderstwa i pamięci o konfliktach zbrojnych w Irlandii Północnej.

27 listopada na Disney+ powraca 9-1-1: Teksas wraz z 5. sezonem. Odcinki udostępniane bedą co tydzień, a sam serial opowiada o członkach 126. jednostki straży pożarnej w Austin, dowodzonej przez kapitana Owena Stranda, który wraz ze swoim dorosłym synem o imieniu T.K., przeprowadza się do Teksasu, aby pomóc odbudować remizę strażacką, która na własnej skórze doświadczyła tragedii. 15 listopada widzowie będą mogli poznać historię opowiedzianą w "Prawie świąteczna opowieść". To familijny film, w którym śledzimy losy Księżyca, czyli ciekawskiej sówki, która niespodziewanie utknęła na choince przywiezionej na Rockefeller Plaza. Próbując uciec z tętniącego życiem miasta, Księżyc zaprzyjaźnia się z zagubioną dziewczynką o imieniu Luna. Razem wyruszają w pełną przygód podróż i starają się wrócić do domu na Gwiazdkę.

Na Disney+ w listopadzie pojawią się również:

6.11

"Potworna robota" – sezon 2

19.11

"Ucieczka z Chinatown" – wszystkie docinki

22.11

"Świat Melody"

"Jim Gaffigan wie co i jak"

25.11