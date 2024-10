Wielki hit będzie niedługo online! Poznaj daty premier filmów

Miłośnicy kina akcji z pewnością zwrócą uwagę na trylogię "W ogniu", na którą składają się filmy "Olimp w ogniu", "Londyn w ogniu" i "Świat w ogniu". W każdej z części agent Secret Service Mike Banning, w którego wciela się Gerard Butler, musi stawić czoła terrorystom zagrażającym najważniejszym osobom w państwie. Widzów czekają widowiskowe sceny walki, pościgi i eksplozje, a także trzymająca w napięciu fabuła.

Reklama

Z kolei fanów thrillerów psychologicznych z pewnością zainteresuje "Córka Króla Moczarów". W tej mrocznej opowieści, opartej na bestsellerowej powieści Karen Dionne, poznajemy Helenę, młodą kobietę, która całe życie spędziła w odosobnieniu z ojcem w samym sercu bagien Luizjany. Tajemnicza przeszłość mężczyzny i jego niepokojące zachowanie sprawiają, że Helena zaczyna kwestionować wszystko, co do tej pory wiedziała o swoim życiu i rodzinie. W roli głównej zobaczymy utalentowaną Daisy Ridley, znaną z sagi "Gwiezdne Wojny".

W zupełnie innym klimacie utrzymany jest film "Królestwo zwierząt". To poruszający dramat science fiction, opowiadający o chłopcu, który po śmierci matki trafia pod opiekę babci i jej ekscentrycznej rodziny. Niezwykłe zdolności, którymi obdarzeni są członkowie rodziny, oraz mroczne sekrety skrywane przez babcię, prowadzą do serii dramatycznych wydarzeń.

Jeśli szukacie filmu z dreszczykiem, to "Kod zła" będzie idealnym wyborem. Ten horror, okrzyknięty przez krytyków mianem arcydzieła gatunku, opowiada historię młodej kobiety, która po serii tajemniczych wydarzeń zaczyna podejrzewać, że jej życie jest kontrolowane przez złowrogą siłę. To jedna z najgłośniejszych premier kinowych ostatnich miesięcy, a w filmie oglądamy m. in. znakomity występ Nicolasa Cage'a, który wraca do grania w dużych filmach.

Na platformie nie zabraknie również produkcji dla miłośników dobrego humoru. "Para z sąsiedztwa" to serial komediowy, który w zabawny sposób opowiada o perypetiach małżeńskich pary z przedmieścia. Codzienne problemy, zabawne nieporozumienia i zaskakujące zwroty akcji to tylko niektóre z elementów, które składają się na ten lekki i przyjemny serial.

W listopadzie na platformie pojawi się również "Wyspa chciwości". To trzymający w napięciu thriller, którego akcja rozgrywa się na malowniczej wyspie. Grupa bogatych i wpływowych ludzi spotyka się tam na ekskluzywnym przyjęciu, które wkrótce przeradza się w koszmar. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Joseph Gordon-Levitt i Himesh Patel.

CANAL+ online lista nowości listopad 2024