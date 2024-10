"Uznany za niewinnego" powróci z 2. sezonem. Wiemy co nas czeka!

"Uznany za niewinnego" okazał się wielkim hitem Apple TV+. Wielu jednak było zaskoczonych zapowiedzią nowego sezonu serialu, bowiem ten opierał się na zamkniętej historii i był adaptacją powieści Scotta Turowa.

W świecie seriali nie ma jednak rzeczy niemożliwych -- dlatego znana marka powróci z kolejną kryminalną historią do rozwikłania. Tuż po pierwszych zapowiedziach pojawiło się sporo dociekań o czym może być drugi sezon serialu. Adaptacja innej powieści Turowa? Nowa sprawa osadzona w tym samym świecie? Zupełnie inni bohaterowie i świat - a wspólnym mianownikiem będzie równie zagmatwana sprawa?

"Uznany za niewinnego" - sezon 2. będzie adaptacją powieści Jo Murray

Jak poinformowała redakcja Deadline, "Uznany za niewinnego" w drugim sezonie również będzie adaptacją powieści. Tym razem jednak już nie Scotta Turowa, a Jo Murray. Mowa o niewydanej jeszcze książce "Dissection of Murder". Co ciekawe: jej główną bohaterką ma być kobieta -- stąd w rodzimym wydaniu drugi sezon powinien zmienić tytuł na "Uznana za niewinną" -- i jestem bardzo ciekawy jak polscy tłumacze rozprawią się z tą kwestią.

Jeżeli jednak chodzi o historię, to na dobre mamy pożegnać Rusty'ego i jego rodzinę, bo na pierwszym planie pojawi się teraz Leila Reynolds - młoda prawniczka która otrzymała właśnie pierwszą sprawę morderstwa do rozwikłania. Podobnie jak bohater w którego wcielał się Jake Gyllenhaal, jej światy zawodowe i prywatne również mają się stale przeplatać.

Wszystko wskazuje na to, że będzie to po prostu antologia kryminałów, w których głównymi bohaterami są przedstawiciele prawa, którzy niejako sami zostają wmieszani w sprawy nad którymi się zajmują.

"Uznany za niewinnego" sezon 2. Kiedy premiera?

Niestety, dla wszystkich którzy mieli nadzieję, że serial sprawnie trafi do katalogu Apple TV+ nie mam dobrych wieści. Na samą powieść Jo Murray mamy poczekać jeszcze ponad rok. Premiera planowana jest wiosną 2026 roku, a oznacza to prawdopodobnie tyle, że do tego czasu nie doczekamy się również serialu.