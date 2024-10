Znamy wszystkie nowości Netflix w listopadzie! Są niespodzianki!

Netflix zapowiedział nowości na listopad. Co znajdziemy wśród nowych filmów i seriali na platformie?

Platforma zafunduje solidną dawkę emocji w listopadzie. Wśród najciekawszych premier znajdziemy polski serial "Matki pingwinów", drugi sezon uwielbianego przez widzów "Arcane", drugą część finałowego sezonu "Cobra Kai", serial biograficzny o legendarnym kierowcy Formuły 1 "Senna" oraz film dokumentalny o drodze na szczyt i upadku "Króla Rock and Rolla" - Elvisa Presleya.

Reklama

Nowości Netflix listopad 2024

"Matki pingwinów" to polska produkcja, która z pewnością przyciągnie przed ekrany widzów spragnionych rodzimych historii. Serial opowiada o perypetiach czterech kobiet, których losy splatają się w szpitalu, na oddziale położniczym. Każda z nich mierzy się z innymi wyzwaniami macierzyństwa, a ich historie pokazują, jak różnorodne i skomplikowane może być to doświadczenie. Listopad przyniesie też serial "Szaleństwo" - opowiada on historię Muncie Danielsa, dziennikarza, który przypadkowo staje się świadkiem morderstwa w lesie. Wplątany w spisek i ścigany przez tajemniczych napastników, musi walczyć o udowodnienie swojej niewinności i ocalenie życia.

Fani animacji z niecierpliwością czekają na drugi sezon "Arcane", który kontynuuje historię znaną z pierwszej części. Poznamy dalsze losy Vi i Jinx, dwóch sióstr rozdzielonych przez tragiczne wydarzenia. W drugim sezonie możemy spodziewać się jeszcze bardziej dynamicznej akcji, pogłębienia relacji między bohaterami i rozwoju wątków fabularnych, które pozostawiły widzów z wieloma pytaniami. Dla miłośników sztuk walki listopad przyniesie drugą część szóstego sezonu "Cobra Kai", która stanowi zwieńczenie historii rozpoczętej w kultowym filmie "Karate Kid". Będziemy świadkami finałowych starć między dojo Miyagi-Do a Cobra Kai, które zadecydują o losie bohaterów i przyszłości karate w dolinie San Fernando.

"Senna" to serial biograficzny, który opowiada historię Ayrtona Senny, jednego z najwybitniejszych kierowców Formuły 1 wszech czasów. Produkcja skupia się na jego drodze na szczyt, rywalizacji z Alainem Prostem i tragicznym wypadku na torze Imola. Serial ukazuje nie tylko niezwykły talent Senny, ale również jego osobowość i wpływ, jaki wywarł na świat sportu. W listopadzie na Netflix pojawi się również film dokumentalny "Powrót króla: Upadek i wzlot Elvisa Presleya", który ukazuje zawiłą historię "Króla Rock and Rolla". Produkcja skupia się na późniejszym okresie jego kariery, ukazując zarówno chwile triumfu, jak i trudności, z którymi się borykał. Film pozwala spojrzeć na legendę Elvisa z nowej perspektywy i zrozumieć jego wpływ na kulturę masową.

Pełna lista premier Netflix listopad 2024

FILMY I SERIALE NETFLIX Bogdan Boner: Święto Zmarłych 01/11/2024 Czasem trzeba odpuścić 01/11/2024 To już koniec: Pocałunek, który zmienił hiszpański futbol 01/11/2024 Zagadki Barbie: Skradziony koń 01/11/2024 Love Village: Sezon 2 05/11/2024 Miłość jest ślepa: Argentyna 06/11/2024 Spotkajmy się w przyszłe święta 06/11/2024 Pedro Páramo 06/11/2024 Outer Banks: Sezon 4 – Część 2 07/11/2024 Odliczanie: Paul vs. Tyson 07/11/2024 W roli głównej 07/11/2024 10 dni z życia dociekliwego człowieka 07/11/2024 Oblężenie banku 08/11/2024 W klatce 08/11/2024 Plankton 08/11/2024 Vijay 69 08/11/2024 Umjolo: Walentynkowe wesele 08/11/2024 Na tropie obcych 08/11/2024 Arcane: Sezon 2 Część 1: 9/11/2024 Część 2: 16/11/2024 Część 3: 23/11/2024 Rhythm + Flow: Brazylia 12/11/2024 Sisters' Feud 13/11/2024 Matki Pingwinów 13/11/2024 Sprint: Sezon 2 13/11/2024 Zakochany bałwan 13/11/2024 Powrót króla: Upadek i wzlot Elvisa Presleya 13/11/2024 Serce nie zapomina 14/11/2024 Zaginione dzieci 14/11/2024 Wróżkowie chrzestni: Nowe życzenie 14/11/2024 Cobra Kai: Sezon 6 – Część 2 15/11/2024 Jake Paul vs. Mike Tyson 16/11/2024 Superaki: Sezon 2 18/11/2024 Zombieverse: Nowa krew 19/11/2024 Adoracja 20/11/2024 Rhythm + Flow: Sezon 2 20/11/2024 Świąteczni dżentelmeni 20/11/2024 GTMAX 20/11/2024 Kup teraz: Jak manipuluje się konsumentami 20/11/2024 Nasze oceany 20/11/2024 Maybe Baby 2 21/11/2024 Tokyo Override 21/11/2024 Tex Mex Motors: Sezon 2 22/11/2024 Helikopter 22/11/2024 Cesarzowa Sisi: Sezon 2 22/11/2024 Joy 22/11/2024 Lekcja gry na pianinie 22/11/2024 900 dni bez Anabel 22/11/2024 Zaklęci 22/11/2024 Pokémon: Horyzonty: Seria – Część 4 22/11/2024 Nierozwiązane sprawy: Kto zabił JonBenét Ramsey 25/11/2024 Nasz mały sekret 27/11/2024 Chef's Table: Część 7 27/11/2024 Szaleństwo 28/11/2024 Asaf 28/11/2024 Czy to ciasto? Święta 28/11/2024 Senna 29/11/2024 Śnieżna siostra 29/11/2024 Tajny informator WKRÓTCE Bagaż WKRÓTCE Na miłość nigdy nie jest za późno WKRÓTCE Sikander ka Muqaddar: Pogromca losu WKRÓTCE Mononoke – film: Zjawa w deszczu WKRÓTCE TYTUŁY NA LICENCJI Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość 01/11/2024 Duży, gruby kłamczuch 01/11/2024 Zawodowcy 01/11/2024 Szpieg 06/11/2024 Love Is A Poison: Sezon 1 06/11/2024 Sami Swoi. Początek 15/11/2024 Outlander: Sezon 7 23/11/2024 Resident Evil: Wyspa śmierci 25/11/2024 Miłość na nowo 25/11/2024 Świąteczny młyn 29/11/2024 Zdążyć przed świętami 29/11/2024 Tanecznym krokiem ku miłości 29/11/2024 Wiadomość przed świętami 29/11/2024 Świąteczny walc w Paryżu 29/11/2024 Święta po królewsku 29/11/2024 Cyfrowe ślady 30/11/2024