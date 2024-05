Amazon udostępnia pierwszą zapowiedź drugiego sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Zdradza on dość sporo i rzuca światło na to, z czym będziemy mieć do czynienia w nowych odcinkach, które na Amazon Prime Video zadebiutują już niedługo.

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" to dla mnie wielkie rozczarowanie. Serial, który miał zawstydzić konkurencyjne produkcje fantasty moim zdaniem nie dorasta im do pięt. A szkoda, bo Amazon miał w przygotowaniu jeden z największych budżetów w historii serii telewizyjnych. Fakt, pod względem wizualnym odcinki "Pierścieni Władzy" zachwycał, ale straciła na tym fabuła, scenariusz i bohaterowie, których spłaszczono do granic możliwości. Nie przeszkadzało to jednak w przyciągnięciu ogromnej liczby widzów, którzy śledzili losy mieszkańców Śródziemia od premiery do finału. Na nowe odcinki przyszło nam czekać 2 lata – podobnie jak na pierwsze szczegóły związane z tą produkcją.

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Drugi sezon z pierwszym zwiastunem. Co czeka widzów?

Sauron powrócił. Wypędzony przez Galadriel, bez armii czy sojusznika, powracający Mroczny Władca musi teraz polegać na własnej przebiegłości, by odbudować swoją siłę i nadzorować tworzenie Pierścieni Mocy, które pozwolą mu związać wszystkie ludy Śródziemia ze swą złowrogą wolą. Rozwijając epicki zasięg i ambicje pierwszego sezonu, Sezon 2 "Władcy Pierścieni: Pierścienie Mocy" od Amazona pogrąża nawet najbardziej ukochane i wrażliwe postacie w coraz większej mrocznej fali, stawiając przed każdym wyzwania znalezienia swojego miejsca w świecie, który coraz bardziej zbliża się do katastrofy. Elfowie i krasnoludy, orkowie i ludzie, czarodzieje i Harfoots... gdy przyjaźnie są wystawione na próbę, a królestwa zaczynają się rozpadać, siły dobra będą walczyć coraz dzielniej, by zachować to, co dla nich najważniejsze... siebie nawzajem.

– brzmi oficjalny opis drugiego sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", który na platformie Amazon Prime Video zadebiutuje już 29 sierpnia tego roku. Na ekranie zobaczymy ponownie, Morfydd Clark (Galadriela), Charliego Vickersa (Sauron) Roberta Aramayo (Elrond), czy Owaina Arthura (kdiążę Durin IV). W nowym sezonie dołączą do nich m.in. Sam Hazeldine (Adar), Gabriel Akuwudike, Ben Daniels, Nicholas Woodeson, czy Kevin Eldon.

A na koniec jeszcze zwiastun w wersji polskiej, z lektorem. Zainteresowani?