Disney szykuje coś specjalnego dla polskich widzów. Tego nie możesz przegapić!

Po dwóch latach obecności w Polsce serwis Disney+ zapowiada swój pierwszy lokalny projekt. To serial, obok którego trudno będzie przejść obojętnie.

Disney+ rozpoczął prace nad swoim pierwszym polskim serialem oryginalnym, zatytułowanym roboczo "Breslau". Serial, którego akcja rozgrywa się w 1936 roku w przedwojennym Wrocławiu, opowiada o komisarzu Franzu Podolskim, który staje przed zadaniem rozwikłania brutalnego morderstwa na tle zbliżających się igrzysk olimpijskich. W obsadzie znaleźli się znani polscy aktorzy: Tomasz Schuchardt, Agata Kulesza oraz Sandra Drzymalska, a reżyserią zajął się Leszek Dawid. Scenariusz napisali Bartosz Janiszewski i Magdalena Żakowska.

Disney+ pierwszy polski serial: Breslau

Magdalena Cieślak, Dyrektor Produkcji Oryginalnych Disney+ w Europie Środkowej i Wschodniej, wyraziła swoje zadowolenie z tego projektu, podkreślając, że jest to istotny krok dla Disney+ w Polsce i w tej części Europy. Produkcją serialu zajmuje się ATM Grupa, czołowe niezależne studio produkcyjne w Polsce, które ma na swoim koncie takie sukcesy jak "Wataha", "Zachowaj spokój" czy "Absolutni debiutanci".

To ważny moment dla Disney+ w Polsce. Jest to nasza pierwsza oryginalna produkcja w tej części Europy. Bardzo się cieszymy, że przy tym projekcie pracują tak cenieni, zdolni i doświadczeni twórcy oraz aktorzy. Dzięki serialowi o tytule roboczym "Breslau" bogata oferta produkcji przeznaczonych dla dorosłych widzów będzie jeszcze szersza – powiedziała Magdalena Cieślak, Dyrektor Produkcji Oryginalnych Disney+ w Europie Środkowej i Wschodniej.

Projekt “Breslau” otrzymał wsparcie finansowe od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, co świadczy o znaczeniu tej produkcji dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Serial będzie składać się z ośmiu odcinków, ale na tę chwilę nie wiemy nic więcej poza podanymi informacjami. Wstępna data premiery nie została ustalona, jest jeszcze na to zbyt wcześnie, ale powinniśmy spodziewać się, że gotowe odcinki możemy zobaczyć za jakieś kilkanaście miesięcy.

Netflix, HBO Max, Prime Video i inni też kręcą w Polsce

Disney+ zwlekało dość długo z realizacją własnego serialu w Polsce, jeśli pod uwagę weźmiemy aktywną konkurencję. Ze względu na dłuższą obecność, Netflix czy HBO regularnie dostarczają lokalnych produkcji w języku polskim, a od pewnego czasu stara im się dorównać Prime Video od Amazonu, który ma za sobą m. in. dwa dokumenty o Robercie Lewandowskim i Kubie Błaszczykowskim, program "LOL: Kto się śmieje ostatni" oraz nadchodzący film "Nieobliczalna". Viaplay także próbowało przenieść swoje doświadczenie w kryminałach i dokumentach na nasze podwórko, przygotowując programy true crime, film "Klątwa" i serial "Morderczynie".

Galati, Romania - October, 03 2022: Mobile app icons of entertainment services are seen on a smartphone, including Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV, Youtube, Plex, Spotify.

Polskich wątków w dotychczasowych produkcjach Disney+ nie brakowało, oglądaliśmy m. in. polskich aktorów w serialach, w tym "W niemieckim domu", więc produkcyjnie i realizacyjnie serwis oscylował wokół naszego rynku, ale dopiero teraz zamówił własny serial, który za pośrednictwem platformy dotrze do setek milionów subskrybentów wokół globu. Jak wpłynie to na sam serial? Wiemy, że pod uwagę musi być wzięte sporo różnych kwestii.

Przekonamy się wiec, jak Disney+ będzie starać się podejść to kwestii lokalności o globalności nowej polskiej produkcji, bo przecież dziś nakręcenie czegokolwiek bez myśli o widzach z innych zakątków Ziemi, nie jest raczej praktykowane. W historii obecne muszą być uniwersalne wartości, które przemówią do wszystkich, ale kilkukrotnie byliśmy świadkami świetnie zrealizowanych polskich produkcji, którym nie brakowało lokalnego patriotyzmu i elementów przemawiających do widzów znad Wisły.