Blade Runner powróci jako serial. Co wiemy o produkcji Amazona?

Jak informowaliśmy w lutym 2022 roku, według informacji opublikowanych przez Variety, prace nad nowym serialem osadzonym w uniwersum Blade Runnera są w toku. Akcja będzie rozgrywać się pół wieku po wydarzeniach przedstawionych w klasycznym już i niezwykle udanym filmie Blade Runner 2049. Pierwsze wzmianki o produkcji pojawiły się w wywiadzie dla BBC z udziałem Ridleya Scotta; reżyser poinformował wtedy, że scenariusz dla Blade Runner 2099 jest już gotowy, a planowany jest 10-odcinkowy serial.

Kolejny spin-off osadzony w uniwersum Łowcy Androidów jest w drodze. Po animowanym serialu Blade Runner: Black Lotus, wydanym przez Adult Swim w 2021 roku, przyszedł czas na kolejną odsłonę. Tym razem akcja będzie się rozgrywać przed ostatnią częścią filmu. Film Blade Runner z 1982 roku stał się ikoną gatunku science fiction, ustanawiając wiele standardów dla współczesnej kinematografii. Jego kontynuacja z 2017 roku spotkała się z pozytywnymi recenzjami, ponownie rozbudzając apetyt fanów na intensywne kino akcji z odrobiną futurystycznego klimatu. Serial ma potencjał, by rozszerzyć tę już bogatą wizję na nowe, nieznane dotąd obszary.

Co nowego wiemy o Blade Runner 2099?

Silka Luisa, którą możemy znać głównie z tego, że była producentem nadzorującym i scenarzystą przy serialu Halo od Paramount, została wyznaczona do napisania scenariusza i reżyserii nowego serialu. Ridley Scott, reżyser oryginalnego filmu, będzie pełnił za to rolę producenta wykonawczego. Jak ponownie podaje Variety, Michelle Yeoh dołączyła do obsady; co więcej, wydaje się, że zagra ona główną rolę — postać o imieniu Olwen, opisywaną jako replicant na końcu swojego życia. To nadal niewiele szczegółów, ale wygląda na to, że Amazon doczeka się kolejnego hitu w swoim serwisie streamingowym.

Źródło: Variety

