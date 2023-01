PHOX - nowy operator wirtualny z ofertą na wynajem urządzeń

Otóż do tej pory żaden z operatorów wirtualnych nie zdecydował się na udostępnienie wraz z ofertą komórkową smartfonów, i do tego w opcji wynajmu, bez okresu zobowiązania - nawet minimalnego.

Zamawiasz dziś najnowszego iPhone czy Samsunga, oddajesz za dwa tygodnie bez żadnych konsekwencji - to wynika z prawa, ale w Phox nadal można oddać wynajęte urządzenie po miesiącu, dwóch, po pół roku czy po roku (umowa podpisywana jest na maksymalnie 36 miesięcy) - wówczas po uiszczeniu opłaty 149 zł oddajemy sprzęt i zapominamy o sprawie.

Plany komórkowe w ofercie PHOX

Do tego raz na rok możemy skorzystać z usługi Naprawa od PHOX - bez limitów kosztowych, za którą w promocji płacimy co miesiąc 1 zł. No i z dobrych wiadomości jeszcze na koniec plany komórkowe. Osoby decydujące się na wynajęcie urządzenia, zapłacą co miesiąc mniej za jeden z dwóch pakietów - 15 zł, w miejsce standardowej ceny bez wynajmu: 25 zł oraz za 30 zł, w miejsce 40 zł.



To są najtańsze pakiety na rynku, biorąc pod uwagę te z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz takim limitem transferu danych z dostępem do 5G. Pakietu za 15 zł miesięcznie nie da się odtworzyć nawet w opcji duet czy trio w nju mobile - w PHOX taką cenę dostaniecie na start przy opcji z pojedynczym numerem.

Ceny smartfonów iPhone i Samsung w wynajmie od PHOX

Tu jednak kończą się dobre wiadomości, bo przechodzimy do kosztów wynajmu dostępnych urządzeń. W zeszłym tygodniu pokazywałem Wam, iż bardziej opłaca się kupić za gotówkę lub na raty 0% Apple iPhone 14 128GB czy Samsunga Galaxy S22 5G 256GB i po roku sprzedać je na Allegro, niż wynajmować je w subskrypcji Komputronika.



W przypadku Komputronika subskrypcja trwa 12 miesięcy, po czym możemy wynająć nowe urządzenie, jednak przez ten okres za te dwa urządzenia musimy płacić odpowiednio 215 zł i 194 zł co miesiąc.



Wynajęcie tych samych urządzeń w PHOX kosztuje co miesiąc odpowiednio 219 zł i 189 zł - przy czym jeśli chodzi o Samsunga to wersja 128 GB, a w Komputronik 194 zł kosztuje wersja 256 GB tego samego smartfona. Tak więc gołym okiem widać, że drożej niż w Komputronik, a więc i też sumarycznie na tym stracicie.

Co więcej, w przypadku PHOX nawet po opłacaniu smartfona przez 36 miesięcy nadal nie będzie on naszą własnością.

Gdy naprawa urządzenia nie będzie możliwa - wtedy poprosimy Cię o uiszczenie opłaty wyrównawczej. Jeśli było to w ciągu pierwszych 12 miesięcy - zapłacisz 100% wartości wynajmowanego telefonu; pomiędzy 12. a 24. miesiącem - 80% wartości; pomiędzy 24. a 36. miesiącem - 60% wartości; po 36. miesiącu - 25% wartości urządzenia. Wartość bazową znajdziesz w swojej umowie najmu.

Widać to przy powyższych warunkach zwrotu zepsutego urządzenia (którego się nie da naprawić) po 36 miesiącach, wówczas będziemy musieli dopłacić do niego 25% wartości urządzenia, co przy tych sprzętach wyniesie: 1,3 tys. zł za iPhone 14 i 1 tys. zł za Samsunga - pod uwagę brałem aktualne ceny tych urządzeń w sklepie Apple (5 199 zł) i Samsung (3 999 zł).

Dla kontrastu podam jeszcze na koniec, iż za sam wynajem tych smartfonów przez 36 miesięcy łącznie zapłacimy PHOX odpowiednio 7 884 zł i 6 804 zł. W skrajnym przypadku - po nienaprawialnym uszkodzeniu tych urządzeń, kradzieży czy zagubieniu, może się okazać na koniec, że zapłaciliśmy za nie niemal dwa razy tyle, co ich cena wyjściowa.

Więcej szczegółów tej oferty dostępne jest na stronie PHOX - polecam zwłaszcza dział FAQ.