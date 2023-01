Z końcem zeszłego roku zakończyła się trwająca blisko 11 lat ścisła współpraca Red Bull Mobile z Play. Wiemy na pewno, że Red Bull Mobile nie zniknie tym samym z polskiego rynku, otwartym pytaniem pozostaje jednak to, z jakim operatorem będzie teraz współpracował? Pogdybajmy nad tym, bo to niezwykle ciekawy wątek.

Osobiście podejrzewałem już od dłuższego czasu, iż czas tej współpracy dobiega końca. Po ogłoszeniu nowej oferty Red Bull Mobile w lutym 2018 roku (więcej o tym w tym wpisie) i po likwidacji darmowego interentu LTE DIL we wrześniu tego samego roku (więcej o tym w tym wpisie), nic nowego przez ostatnie 4 lata nie pojawiło się ze strony Red Bull Mobile.

Co dalej z tym operatorem w Polsce? Na początek zerknijmy na wypowiedź Ewy Sankowskiej z Play w tej sprawie - udzielonej branżowemu serwisowi GSMOnline.pl:

Od 2023 roku Red Bull MOBILE i PLAY będą przygotowywać ofertę niezależnie od siebie. Współpraca Play z marką Red Bull MOBILE trwała od 2011 roku i obejmowała zarówno oferty abonamentowe, jak i na kartę. Dotychczasowi klienci będą nadal korzystać z usług na niezmienionych warunkach w Play - operatora zapewniającego najlepszą jakość i najkorzystniejsze oferty. Do ich dyspozycji pozostaje zarówno dedykowana infolinia, jak i nowoczesna aplikacja Play24 do samodzielnego zarządzania kontem.

Z tej wypowiedzi wynika, iż Red Bull Mobile straci wszystkich obecnych klientów oferty na kartę i abonament, dotychczasowe usługi będzie od teraz świadczył im wyłącznie Play. Z kolei z FAQ na stronie Red Bull Mobile możemy przeczytać, iż będzie nowa oferta i operator już zbiera dane klientów, którzy zechcą z niej skorzystać.



To oznacza, że Red Bull Mobile zacznie od zera, prawdopodobnie nie będzie mógł bezpośrednio zwracać się do dotychczasowych klientów, mogą oni jedynie indywidualnie zgłaszać się do dołączenia do nowej oferty przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie - wymagane jest podanie w nim adresu email i numeru telefonu.



Nowa oferta Red Bull Mobile to jedno i na razie niewiadoma, ale istotniejsza jest odpowiedź na pytanie, z czyjej infrastruktury będzie teraz korzystał ten operator wirtualny? Tu możemy też na razie jedynie pogdybać.

W mojej ocenie nie będzie to Plus, z uwagi na charakter współpracy z operatorami, który preferuje ten operator. Udostępnia on wyłącznie swoją infrastrukturę, a całą resztę - sprzedaż, ofertę itp. zostawia operatorowi wirtualnemu. Trudno tu oczekiwać aby Red Bull nagle zmienił charakter swojej głównej działalności, a więc będzie poszukiwał podobnej (z pewnym wyjątkiem) współpracy co z Play, który świadczył w jego imieniu usługi, włącznie z udostępnieniem aplikacji mobilnej Play24.

Podobną współpracę ma obecnie T-Mobile z Biedronką pod ofertą operatora TuBiedronka, która jest w zasadzie bezobsługowa. T-Mobile wrzuca jedynie pakiet starterów do sklepów Biedronki, a całą resztą zajmuje się już sam, nawet wlicza tych klientów do swojej bazy - nie widać Biedronki jako osobnego operatora w raportach UKE z przenoszenia numerów.

Podejrzewam jednak, że Red Bull nie będzie chciał wchodzić dwa razy do tej samej rzeki (ryzyko zakończenia współpracy i strata klientów) i wybierze model pośredni, pomiędzy tym dotychczasowym z Play i tym, który oferuje Plus.

I tu, na placu pozostaje jeszcze Orange, który to na koniec maja 2022 roku zapowiedział otwarcie się na operatorów wirtualnych. Według tych zapowiedzi ma to być najprostszy i najbardziej przyjazny model MVNO na rynku (więcej o tym w tym wpisie).



Tak więc oprócz infrastruktury, Orange udostępnia również całą bazę potrzebnego oprogramowania (platforma do zarządzania usługami MVNE - Mobile Virtual Network Enabler), gotowe do aktywacji karty SIM oraz wygodny i bezproblemowy sposób rozliczeń. Wydaje mi się więc, że to właśnie Red Bull Mobile będzie pierwszym znaczącym (znana i rozpoznawalna marka) operatorem wirtualnym na nadajnikach Orange.