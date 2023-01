Komputronik dość skąpo pisze na swojej stronie o tej usłudze, lista wszystkich urządzeń w niej dostępnych jest imponująca, ale aby dowiedzieć się o rzeczywistych kosztach przy poszczególnych urządzeniach, musimy udać się osobiście do fizycznego salonu.

Subskrypcja Komputronik skierowana jest przede wszystkim do osób, które zawsze chcą być na czasie z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Dzięki tej usłudze co dwanaście miesięcy możemy wymieniać np. smartfon na nowy i cieszyć się najlepszymi osiągnięciami technologicznymi. Największym atutem Subskrypcji Komputronik jest to, że podczas trwania umowy płacimy tylko i wyłącznie za korzystanie ze sprzętu, a nie jego realną wartość.

Na szczęście znamy podstawowe jej warunki - 12 miesięcy opłat i później zwrot i wymiana na nowe urządzenie. Miesięczny koszt też jest wygenerowany już przy niektórych modelach, więc możemy to już sensownie wyliczyć i sprawdzić czy to się w ogóle opłaca:

Apple iPhone 14 - od 215 zł miesięcznie

Samsung Galaxy S22 - od 194 zł miesięcznie

Apple MacBook Air 13.6'' - od 379 zł miesięcznie

ASUS TUF Gaming A15 - od 195 zł miesięcznie

Apple iPhone 14 Pro - od 271 zł miesięcznie

Samsung Galaxy Z Fold 4 - od 344 zł miesięcznie

Apple iPhone 14 128GB w subskrypcji Komputronika

Pierwszy ze sprawdzanych modeli, iPhone 14 128GB kosztuje za gotówkę w sklepie Komputronik 4 888,00 zł, co ciekawe - taniej niż w sklepie Apple - 5 199,00 zł.

Niemniej z uwagi na charakter subskrypcji, a więc polegającej na zapłacie co miesiąc określonej kwoty, sprawdźmy ile miesięcznie byśmy płacili, by kupić ten model na własność. Na Komputronik byłaby to kwota - 465,99 zł miesięcznie przez 12 miesięcy.



W opcji subskrypcji ten model kosztuje przez 12 miesięcy 215 zł, co daje nam kwotę 2 580 zł, no ale zostajemy z niczym po roku - to koszt wynajmu i korzystania z tego sprzętu. Jakbyśmy dopłacili jeszcze kwotę 2 308 zł, kupilibyśmy go na własność, moglibyśmy go sprzedać i dopiero kupić nowy.



No właśnie, za ile byśmy sprzedali używanego iPhone 14 128GB? Na pewno za kwotę wyższą niż te 2 308 zł. Na dziś model ten (używany) kosztuje na Allegro od 3,7 tys. zł do 4,3 tys. zł. Smartfony Apple najdłużej trzymają swoją wartość - myślę więc, iż do premiery iPhone 15 te ceny niewiele się zmienią.

Więc może Samsung? Sprawdźmy też tę markę.

Samsung Galaxy S22 5G 256GB w subskrypcji Komputronika

Samsunga Galaxy S22 256GB kupicie za gotówkę na Komputronik w cenie 3 599,00 zł lub w 12 ratach po 299,92 zł. Ponownie Komputronik ma tego smartfona taniej niż podaje sklep Samsunga - 4 199,00 zł.



Jednak jesteśmy tu w celu sprawdzenia subskrypcji, a ta w Komputronik kosztuje 194 zł miesięcznie za ten model. Przez rok koszt wynajmu tego urządzenia zamknie się nam w kwocie 2 328 zł.

Analogicznie, jak przy iPhonie doliczamy kwotę 1 271,00 zł, by wykupić go na własność i później sprzedać.



Zerkamy na Allegro, gdzie używany roczny Samsung S22 sprzedawany jest za 2 279 zł, a więc znowu mamy tysiąc złotych więcej, podobnie jak w przypadku iPhone. Ceny pozostałych kilku modeli w subskrypcji, z linkami do ich cen sklepowych, znajdziecie na stronie usługi Komputronik - Weź suba i oszczędzaj. Podejrzewam jednak, że dysproporcje będą takie same, jak w przypadku powyższych dwóch wyliczeń.

Stock Image from Depositphotos.