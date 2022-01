Moc premier na 2022 od Philips TV & Sound

Philips przedstawia szereg sprzętów, które w najbliższym czasie trafią do sklepów. Nowa generacja telewizorów i urządzenia audio to dopiero początek. Zapowiada się ciekawy rok.

Philips OLED807 z ekranem OLED-EX

Philips przedstawia swój nowy telewizor z ekranem OLED-EX zapewniający do 30% jaśniejszy obraz. Wyposażony w najnowszą wersję funkcji AI Auto Film oferuje siedem inteligentnych trybów odtwarzania. Jednym z nich jest tryb Filmmaker Mode, w którym telewizor po wykryciu treści Dolby Vision automatycznie przełączy się na ustawienia Dolby Vision Dark. Dodatkowo Philips OLED807 oferuje wsparcie najważniejszych formatów HDR, w tym Dolby Vision, HLG, HDR10 i HDR10+ oraz kompatybilność z HDR10+ Adaptive. To także czterostronny system Ambilight, obsługa standardu IMAX Enhanced (coś dla widzów Dinsey+). Do tego HDMI 2.1 z funkcją e-Arc, z trybem VRR dla treści 4K w częstotliwości 40-120 Hz, wsparcie FreeSync Premium iG-SYNC oraz tryby Auto Game i Auto-Low-Latency.

W kwestii dźwięku nowy telewizor również zda egzamin. Philips OLED807 został wyposażony w udoskonalony system głośników 2.1 o mocy 70 W z opatentowanym trójpierścieniowym i skierowanym do tyłu głośnikiem basowym wspomaganym przez cztery bierne membrany zapewniające dźwięk wysokiej jakości o mocnym brzmieniu.

Philips OLED807 będzie dostępny w rozmiarach 48, 55, 65 i 77 cali. W sprzedaży pojawi się w lipcu 2022 roku. Ceny nie są jeszcze znane.

Urządzenia audio od Philips Fidelio

Philips prezentuje trzy nowe urządzenia wchodzące w skład platformy audio-wideo Philips Fidelio. Oparta na technologii DTS Play-Fi pozwala łatwo i szybko połączyć ze sobą urządzenia znajdujące się w różnych pomieszczeniach. Pierwszymi produktami wspierającymi Philips Fidelio będą soundbar Philips Fidelio FB1, subwoofer Philips Fidelio FW1 oraz głośnik satelitarny Philips Fidelio FS1.

Philips Fidelio FB1 to niskoprofilowy, smukły soundbar 7.1.2. wyposażony w 15 głośników o łącznej mocy 310 W (RMS). Soundbar posiada również dwa głośniki zamontowane ku górze oraz 2 wbudowane subwoofery, a całość współpracuje w technologii Dolby Atmos. Urządzenie trafi do sprzedaży w czerwcu w cenie 3599 zł.

Philips Fidelio FB1

Bezprzewodowy subwoofer Philips Fidelio FW1 posiada duży, skierowany w dół 8-calowy głośnik niskotonowy. Uzupełniają go wie boczne membrany pasywne i wzmacniacz o mocy 210 W (RMS). Urządzenie trafi do sprzedaży w czerwcu w cenie 2999 zł.

Philips Fidelio FW1

Philips Fidelio FS1 to urządzenie działające jako pojedynczy, bezprzewodowy głośnik. Po sparowaniu z drugim głośnikiem Philips Fidelio FS1 można uzyskać dźwięk stereo. Może też pełnić rolę głośnika satelitarny w systemie 7.1.4 z soundbarem Philips Fidelio FB1 i subwooferem Philips Fidelio FW1. W sklepach pojawi się we wrześniu w cenie 1399 zł.

Philips Fidelio FS1

Ale to nie koniec w kontekście audio od Philipsa. Firma rozszerza ofertę słuchawek sportowych bezprzewodowe słuchawki Philips A7507 z ANC, które do sprzedaży trafią w lipcu za 799 zł. To także dwa przenośne głośniki Bluetooth: Philips S4807 (większy) i Philips S7807 (mniejszy). Oba urządzenia w sklepach pojawią się w marcu za odpowiednio 899 i 359 zł.

Philips Performance 8807. Nowa generacja telewizorów z Ambilight

Philips nie zapomina też o telewizorach z serii Performance. Tegoroczna seria 8807 to przede wszystkim największy, jak dotąd, 86-calowy telewizor Philips z trójstronnym systemem Ambilight. Sprzęty charakteryzują się m.in. wysokiej jakości matrycą LCD WCG o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz obsługą formatów HDR: HLG, Dolby Vision i HDR10+. Za doskonałą jakość wyświetlanych treści i znakomite odwzorowanie szerokiej palety barw odpowiada procesor obrazu Philips P5 piątej generacji. Telewizory wyposażono w złącze HDMI 2.1 eArc obsługujące technologię VRR dla treści 4K w częstotliwości 48-120 Hz z prędkością przesyłu 48 Gb/s. Do tego wsparcie Auto-Low-Latency oraz są kompatybilność z FreeSync Premium. Imput lag na poziomie 9 ms docenią z pewnością fani gier konsolowych.

Nowe telewizory z serii Performance to także lepszy dźwięk. Odpowiadać za niego będzie system audio o mocy 20 W z dwoma głośnikami skierowanymi w dół. Dla chcących mocniejszych wrażeń, Philips przygotował wielofunkcyjny soundbar Philips B8507 3.1 z obsługą formatu Dolby Atmos. Jest on w pełni kompatybilny z Home Wireless System i pozwala rozbudować bezprzewodowy system audio o kolejne elementy. Producent informuje jednocześnie, że aktualizacja systemu w telewizorach pozwoli im pełnić funkcję kanału centralnego, gdzie po podłączeniu dodatkowych głośników z przodu i z tyłu oraz bezprzewodowego subwoofera można cieszyć się prawdziwym dźwiękiem przestrzennym z głębokim i zrównoważonym basem wypełniającym pomieszczenie.

Telewizor Philips 8807 będzie dostępny od lipca 2022 r. w rozmiarach 43, 50, 55, 65, 75, 86 cali. Ceny nie są jeszcze znane.