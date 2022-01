Apple w tym tygodniu ma sporo pracy - przynajmniej w kwestii swojej platformy VOD Apple TV+. Od kilku dni firma nieustannie prezentuje nowości, które już w najbliższym czasie pojawią się na ekranach iPhonów, iPadów, komputerów Mac oraz telewizorów. Po zapowiedziach serialu sci-fi "Severance" oraz "WeCrashed" z Jaredem Leto i Anne Hathaway w rolach głównych przyszła pora na kolejne - niewątpliwe duże tytuły. A jest na co czekać - tym bardziej jeśli jesteście fanami wielkich potworów.

Najnowsza zapowiedź może zaskoczyć wielu. Apple TV+ zdobyło prawa do serialu w świecie Monsterverse. A to oznacza, że w niedalekiej przyszłości Godzilla i Tytani pojawią się na małych ekranach. Choć zbyt wielu szczegółów na temat tej produkcji nie znamy, tak częste wspominanie tego potwora w materiałach prasowych Apple mocno sugeruje, że to właśnie Godzilla będzie głównym bohaterem (bohaterką?) nowego serialu Apple TV+. Warto czekać, tym bardziej, że Monsterverse pokazuje, że walki gigantycznych stworów mogą być ekscytujące - także na dużym ekranie. Udowadnia to "Godzilla vs. Kong" - prawdziwy blockbuster z krwi i kości.

Za stworzenie nowej serii o potworach z Monsterverse odpowiadać będzie studio Legendary Television. Chris Black ("Star Trek: Enterprise", "Outcast") oraz Matt Fraction ("Hawkeye") zajmą się produkcją wraz z ekipą z Safehouse Pictures. Nie zabraknie też japońskiego nadzoru nad serialem. Przedstawicielami Toho, studia posiadającego prawa do Godzilli, będą Hiro Matsuoka i Takemasa Arita, którzy równocześnie pełnić będą rolę producentów wykonawczych. Kiedy Godzilla pojawi się w Apple TV+? Tego jeszcze nie wiadomo. Warto jednak czekać. Zapowiada się ciekawe widowisko z bardzo dobrymi efektami komputerowymi.

Apple TV+ z mocnymi produkcjami. Jest na co czekać

Ale to jeszcze nie koniec zapowiedzi, choć te są mniej oficjalne. W sieci pojawiały się informacje, że Apple pracuje nad serialem bazującym na filmie "Kobiety na skraju załamania nerwowego" z 1988 r. Obraz wyreżyserowany przez Pedro Almodóvara przyniósł mu światową sławę. Produkcja luźno opierająca się na francuskiej sztuce "Głos ludzki" opowiada historię porzuconej przez kochanka aktorki dubbingowej. Pepa nie radząc sobie z sytuacją postanawia popełnić samobójstwo. Nie będzie to jednak takie łatwe. W główną rolę serialu na Apple TV+ wcielić się ma Gina Rodriquez - znana przede wszystkim z tytułowej roli w serialu "Jane the Virgin". Piecze nad serialem sprawować ma Noelle Valdivia pracujący wcześniej nad m.in. serialami Awake, Goliath czy Kevin Can F**k Himself.

Apple może i nie ma ogromnej biblioteki, którą mógłby śmiało konkurować z gigantami pokroju Netfliksa, ale z własnego doświadczenia wiem, że wcale się tym nie przejmuje. Tytuły oryginalne, filmy i seriale w TV+ trafiają do mnie bardziej, niż masowe produkcje udostępniane na Netfliksie. Nie ma ich wiele, ale przyciągają moją uwagę znacznie skuteczniej niż konkurencja.