Atari powraca w unikalnym zestawie. Premiera na urodziny legendarnej serii

Namco kontynuuje swoje niecodzienne świętowanie. Bynajmniej nic dziwnego nie ma w tym, że uroczyście obchodzą urodziny jednej z najbardziej znanych serii w historii, zadziwiają środki. Ot choćby przedziwna wariacja na temat Pac-Mana w postaci zręcznościowej gry 2D w stylu Metroida (recenzja w przyszłym tygodniu) zadebiutowała kilka dni temu, a już od jutra będzie można zamówić kultowe Atari (w odświeżonej wersji) w wyjątkowej formie.

Reklama

Atari powraca w unikalnym zestawie. Premiera na 45. urodziny Pac-Mana

Atari

W zestawie znajdziemy nie tylko konsolę, ale też specjalny joystick CX-40+ w wersji Pac-Man oraz kartridż Pac-Man: Double Feature, zawierający oryginalną wersję gry z Atari 2600 oraz zupełnie nową, przygotowaną na Atari 7800. Dla największych fanów przewidziano też możliwość dokupienia limitowanych joysticków inspirowanych duchami z gry – Inky, Blinky, Pinky i Clyde dostępne będą osobno, każdy w swoim kolorze lub cały komplet w zestawie.

Atari

Nowa wersja Atari 2600+ zachowuje wszystkie funkcje odświeżonego oryginału: obsługę kartridży z Atari 2600 i 7800, wyjście HDMI, tryb szerokoekranowy oraz powiększone gniazdo na kartridże. Konsola korzysta z open source'owego oprogramowania emulacyjnego Stella i ProSystem, a jej rozmiary to 80% klasycznej wersji sprzed dekad, więc łatwiej zmieści się pod nowoczesnym telewizorem.

Atari

Premiera Atari 2600+ Pac-Man Edition została zaplanowana na 31 października 2025 roku, a przedsprzedaż rusza już jutro, 23 lipca. Cena może niestety nie za bardzo zachwycić. Jubileuszowa wersja kosztuje nieco więcej niż standardowa wersja – 627,53 złotych (479,87 złotych za klasycznie brązową), ale w zamian dostajemy sprzęt, który nie tylko wywoła nostalgię, ale też stanie się ozdobą każdej kolekcji retro. Atari 2600+ pozwala wrócić do czasów, gdy gry były proste, a rozgrywka opierała się na zręczności i refleksie. I nawet mimo kilku wad – jak dość sztywny joystick czy porty z tyłu konsoli – to świetny sposób, by przypomnieć sobie złote lata gamingu i pokazać młodszym graczom, od czego wszystko się zaczęło.