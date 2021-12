Android TV 12 wylądował i wygląda pięknie! Ale jeszcze go nie odpalicie na waszym TV

Lata mijają, a o tym że aktualizacje Androida na telewizorach idą jak krew z nosa można rozprawiać godzinami. Tak, sprawa wygląda jeszcze gorzej niż na smartfonach. Ale kolejne warianty systemu tworzonego z myślą o telewizorach powstają — i wyglądają coraz lepiej. Ostatnio jestem bardzo pozytywnie zaskoczony zmianami które zaszły w systemie Google'a na telewizorach w ostatnich latach - i widząc zrzuty z Android TV 12 tylko wzdycham. Bo wyglądają pięknie - ale póki co, system nie trafia jeszcze do użytkowników.

Android TV 12: wsparcie interfejsu w 4K i kilka praktycznych nowości

To pierwszy raz, kiedy doczekamy się Android TV interfejsu w 4K — i choć w menu może i nie spędza się za dużo czasu, to najwyższa pora by to zmienić. Telewizory z taką rozdzielczością od wielu lat wjechały na salony — bo dostępne są już dosłownie na każdej półce cenowej. Dlatego naturalnym wydawać by się mogło, że Google zadba o to, aby i ich interfejs robił z tego użytek. Niestety, dopiero w tym roku coś się zmienia w temacie. Ale najnowsza beta Android TV 12 działa już w natywnym 4K, a nie zeskalowanym Full HD, jak ma to miejsce dotychczas. Jeżeli już jesteśmy przy interfejsie i wyglądzie - to aby okienka wyglądały bardziej estetycznie, można liczyć na rozmazanie ich teł!

Ale sam interfejs to jeszcze nie koniec zmian, które trafią do nowego systemu. Android TV zaoferuje wsparcie dla VRR (variable refresh rate, czyli po prostu dynamiczne odświeżanie ekranu), dzięki czemu wszystko ma działać tam jeszcze bardziej płynnie. Ponadto — na wzór smartfonów i tabletów — Android na telewizorze także doczeka się dedykowanych ikonek, informujących że wykorzystywane są kamera i/lub mikrofon z urządzenia. Takowe zresztą można po prostu wyłączyć w ustawieniach. Wisienką na torcie zaś będzie obsługa HDMI-CEC 2.0., które pozwoli z poziomu jednego pilota w łatwy sposób sterować innymi urządzeniami.

Trochę kosmetyki, trochę narzędzi. Android TV 12 coraz bliżej, ale...

Wszystko to wygląda świetnie, ale... jak to jest z aktualizacjami w świecie Androida, wszyscy wiemy. W pierwszej kolejności została udostępniona wersja Android TV 12 dla przystawki deweloperskiej Google - ADT-3. Kiedy zaś zwykli śmiertelnicy mogą spodziewać się aktualizacji w swoich telewizorach? Tutaj pojawia się sporo niewiadomych - bo tak naprawdę wszystko to zależy w dużej mierze od producenta sprzętu, z którego korzystacie. Prawdopodobnie w pierwszej kolejności trafi on na ostatnią przystawkę Google TV. Nie pozostaje zatem nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość.