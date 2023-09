PEUGEOT 9X8 z klocków LEGO z wyścigu Le Mans przyjechał do warszawskiej Arkadii.

Od poniedziałku 18 września wszyscy miłośnicy LEGO i motoryzacji zyskają wyjątkową okazję, by na własne oczy zobaczyć imponujący model hybrydowego hipersamochodu Peugeot 9X8, wykonanego w całości z klocków. Model prezentowany będzie przez kolejne 8 dni przy głównym wejściu do Westfield Arkadia w Warszawie.

W odtworzenie samochodu rzeczywistych rozmiarów zaangażowano aż 12-osobowego zespołu projektantów firmy LEGO i PEUGEOT Sport. W trakcie 24-godzinnej pracy zużyto prawie 630 tysięcy elementów. Efekt jest imponujący: wyścigówka ze stajni Peugeota, która stanie w warszawskiej galerii, mierzy aż 520 cm długości i waży przeszło 900 kg.

Konstrukcja z klocków LEGO to wierne odwzorowanie szczegółów technicznych pojazdu. Co w nim znajdziemy? Między innymi nietypowo otwierające się drzwi, profil zewnętrzny z świecącymi w ciemności elementami, napęd 4x4, 7-biegową skrzynię biegów, hybrydowy napęd i specjalne zawieszenie i wiele innych. To wierna kopia oryginalnego modelu PEUGEOT, który w dniach 10-11 czerwca wziął udział w najnowszej edycji kultowego wyścigu 24h Le Mans. Odtworzony z klocków LEGO model prezentowany był także pod koniec wspomnianego wyścigu.

Przy okazji zobaczcie naszą recenzję modelu LEGO Technic 42156, którą w wakacje przygotował Kamil:

Peugeot 9x8 ma swój urok, którego nie da się mu odmówić. Uwag do samego zestawu nie mam, wszystkie elementy pasują do siebie doskonale, składanie było przyjemnością, a efekt końcowy robi na mnie świetne wrażenie. Polecam

Zestaw LEGO PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar składający się z 1775 elementów kosztuje w oficjalnym sklepie LEGO 949,99 zł. W polskich elektromarketach dostępny jest on znacznie taniej - przykładowo w Media Markt kosztuje on obecnie 599 zł w ramach promocji trwającej do końca miesiąca. By móc skorzystać z oferty, w trakcie składania zamówienia należy skorzystać z kodu: R1509-300923.