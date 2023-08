LEGO Kanye West. Figurka i gra wideo rapera w świecie z klocków

Kanye West z kolejną ogromną współpracą?

Kanye Westa nie trzeba raczej nikomu przedstawiać. Jest to postać tak samo wybitna, jak i polaryzująca — z jednej strony naprawdę świetny artysta, który w karierze muzycznej wielokrotnie łamał schematy, rewolucjonizował cały przemysł, stosując niespotykane wcześniej metody (808s & Heartbreak, Yeezus, My Beautiful Dark Twisted Fantasy). Muzyk starający się iść pod prąd, który odmówił współpracy z Apple opiewającej na 100 milionów dolarów, a jego ostatni album, Donda 2, nie pojawił się na serwisach streamingowych, co miało być przedsięwzięciem przeciwko płaceniu groszy artystom za odsłuchy. Najnowszy krążek Ye oficjalnie dostępny jest tylko na Stem Playerze — małym urządzeniu, przypominającym niewielki, świecący głośnik, przy pomocy którego można słuchać muzyki i nawet w jakimś stopniu ją miksować.

Kanye to również jeden z najbardziej wyróżniających się projektantów i designerów (kolaboracja z Nike przy pierwszych modelach Yeezy, wieloletnia współpraca z adidasem czy Balenciagą). Z drugiej strony jednak osoba, która nie leczy swojej choroby dwubiegunowej, przez co jest znana ze swoich kontrowersyjnych, obraźliwych i przerażających wręcz wypowiedzi. I to właśnie z tego powodu o wszystkich współpracach piszę w czasie przeszłym.

„Tęsknię za starym Kanye”

Kilka dni temu zrobiło się jednak głośno o rzekomej nowej „współpracy” Kanye, gdyż w sieci zaczęło pojawiać się mnóstwo materiałów z gry wideo z klockami LEGO, gdzie to właśnie amerykański raper jest główną postacią. Całość jest inspirowana debiutanckim albumem Kanye Westa z 2004 o tytule The College Dropout, co przejawia się głównie motywem misia o imieniu Dropout Bear, który był głównym bohaterem na okładkach wszystkich pierwszych trzech płyt Ye — Late Registration oraz Graduation.

Kto jest za to wszystko odpowiedzialny? No właśnie — nie jest to owoc współpracy firmy LEGO i Kanye Westa, a szalony fanowski projekt wykonany przez twórcę o pseudonimie TheCanvasDon. Jest to jednak znana osobowość w świecie klocków LEGO, gdyż stworzył już mnóstwo customowych figurek; również z samym Ye, wydając między innymi kolekcję ludzików, które prezentowały przemianę rapera na przestrzeni lat i wszystkie jego najpopularniejsze outfity z danych okresów. Swego czasu wypuścił on nawet specjalny zestaw klocków, który pozwalał fanom na złożenie okładki The College Dropout.

Gra wideo nazywa się The College Brickout (całkiem sprytna gra słów) i była sprzedawana w formie fizycznej, przypominając grę z PlayStation 2, za 25 dolarów amerykańskich. W środku mogliśmy znaleźć płytę CD oraz kod do gry, który działa zarówno na komputerach z systemem Windows, jak i na Macach z chipami M1 lub M2. Kampania fabularna ma zająć 10 minut i po gameplayach, które można znaleźć w sieci, jesteśmy w stanie się dowiedzieć, że akcja gry toczy się w szkole średniej, a my możemy wcielić się zarówno w Kanye, jak i w klasycznego Dropout Beara. Produkcja wygląda całkiem nieźle i może sprawiać wrażenie pełnoprawnej wersji demonstracyjnej. Dodatkowo, poza fizyczną grą wydaną na ten moment w limitowanym nakładzie, można dokupić figurkę Kanye w klasycznej dla niego — jak na 2004 rok — kolorowej koszulce polo.

Czy to legalne?

TheCanvasDon już robił wiele projektów inspirowanych LEGO i zawsze zaznacza, że firma nie ma z tym nic wspólnego — ani nie wspiera tych projektów, ani nie daje przy nich swojego logo. Co z samym Kanye? Raper na ten moment nie skomentował sprawy w żaden sposób i nie jest wiadome, czy to zrobi; do tej pory było już kilka projektów inspirowanych misiem z tamtego okresu, ale wszystkie trafiały do sądu. Co sądzicie o The College Brickout?

