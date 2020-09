Peugeot 508 Sport Engineered oferuje więc wysokie osiągi – na życzenie kierowcy – a także niskie zużycie paliwa – pod warunkiem częstego ładowania prądem oczywiście. To klasyka w przypadku hybryd Plug-In i, szczególnie w ostatnim czasie, coraz częstszy widok. To oczywiście efekt unijnych regulacji narzucających producentom drakońskie normy emisji spalin – w zasadzie nierealne do spełnienia przez auto tej wielkości z wyłącznie silnikiem spalinowym. Koncerny nie mają zatem wyjścia i muszą elektryfikować coraz to większą część swojej floty. Wprowadzenie do oferty mocnej hybrydy Plug-In spełnia więc dwa zadania: z jednej strony umożliwia zaoferowanie klientom mocnego i naprawdę szybkiego samochodu, a z drugiej do gamy dołącza kolejny model z niską emisją dwutlenku węgla. Sytuacja z gatunku „win-win” :)