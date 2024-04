Personalizacja klawiatury mechanicznej: Jak zbudować własną klawiaturę dla gracza?

Możliwość stworzenia własnej klawiatury to nie tylko szansa na perfekcyjne dopasowanie parametrów urządzenia do swoich potrzeb. Nie oszukujmy się – w większości przypadków to po prostu zwykłe gadżeciarstwo. Chcemy otaczać się wyjątkowymi przedmiotami, a tutaj mamy duże pole do popisu. To również niezłe wyzwanie dla majsterkowiczów i osób, które lubią hobbystyczne projekty. W tym artykule postaramy się pokrótce przejść przez proces tworzenia własnej klawiatury gamingowej – od wyboru odpowiednich komponentów, poprzez projektowanie i montaż, aż po personalizację i optymalizację.

Wybór switchy do klawiatury gamingowej

Kluczowym elementem każdej klawiatury mechanicznej są switche – mechaniczne przełączniki klawiszy, które odpowiadają za reakcję na nacisk. Wybór odpowiednich komponentów jest kluczowy dla komfortu użytkowania i doświadczenia podczas grania. Na rynku istnieje wiele rodzajów switchy, które oferują zróżnicowane parametry.

Popularne rodzaje switchy

Najpopularniejszymi markami switchy są m.in. Cherry MX, Gateron oraz Kailh. Każda z tych marek oferuje szereg różnych typów przełączników, różniących się siłą nacisku, odgłosem i punktem aktywacji. Prześledźmy te zmienne.

Siła nacisku switchy określa, jak dużo siły należy zastosować, aby klawisz został aktywowany. Niektórzy gracze preferują switche wymagające większego nacisku dla lepszej kontroli, podczas gdy inni wybierają lżejsze, aby uniknąć zmęczenia palców.

Punkt aktywacji przełącznika określa moment, w którym klawisz zostanie uznany za naciśnięty. Niektóre switchy mają punkt aktywacji na środku skoku, podczas gdy inne mają go bliżej do podstawy lub do góry. Wybór punktu aktywacji zależy od indywidualnych preferencji gracza i rodzaju gier, w jakie się gra.

Niektóre przełączniki wydają charakterystyczny odgłos podczas naciskania klawiszy, co jest cenione przez niektórych graczy, a innych doprowadza do szału. Przed dokonaniem wyboru switchy warto przetestować różne typy tych komponentów, aby znaleźć te, które najlepiej pasują do indywidualnych preferencji i stylu gry. Zakładam jednak, że bez wcześniejszych doświadczeń nie porywalibyście się chyba na pełną customizację...

Płyta PCB

Płyta PCB (Printed Circuit Board) to centralny element klawiatury mechanicznej, który pozwala na podłączenie switchy i mikrokontrolera oraz zapewnia stabilność i funkcjonalność klawiszy. Wybór odpowiedniej płyty PCB jest kluczowy dla prawidłowego działania klawiatury oraz umożliwia dostosowanie układu klawiatury do indywidualnych preferencji.

Na rynku dostępne są różne rodzaje płyt PCB, różniące się między innymi układem klawiszy, rozmiarem oraz obsługiwanymi funkcjami. Wśród popularnych rodzajów płyt PCB można wyróżnić:

Płytę PCB z predefiniowanym układem klawiszy : Jest to najprostsza opcja, która posiada już ustalony układ klawiszy, na którym można zbudować klawiaturę. Idealna dla początkujących.

: Jest to najprostsza opcja, która posiada już ustalony układ klawiszy, na którym można zbudować klawiaturę. Idealna dla początkujących. Płytę PCB z możliwością programowania : Tego typu płyty pozwalają na swobodne programowanie układu klawiszy, co daje użytkownikowi pełną kontrolę nad funkcjonalnością klawiatury. Jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących większej elastyczności i personalizacji.

: Tego typu płyty pozwalają na swobodne programowanie układu klawiszy, co daje użytkownikowi pełną kontrolę nad funkcjonalnością klawiatury. Jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących większej elastyczności i personalizacji. Płytę PCB z obsługą podświetlenia RGB: Dla wielu graczy podświetlenie RGB to ważny element klawiatury, który nie tylko dodaje estetyki, ale także pozwala na lepszą orientację w ciemności. Płyty PCB z obsługą podświetlenia RGB umożliwiają dostosowanie kolorów i efektów świetlnych.

Rozmiar i kompatybilność klawiatury mechanicznej

Przy wyborze płyty PCB należy również zwrócić uwagę na jej rozmiar oraz kompatybilność z obudową i innymi elementami klawiatury. Istnieją różne standardy rozmiarów klawiatury, takie jak full-size, TKL (Tenkeyless), 75%, 65%, 60% czy 40%, które różnią się ilością klawiszy oraz układem. Ważne jest, aby wybrać płytę PCB odpowiednią dla preferowanego docelowego urządzenia, jakie mamy zamiar stworzyć.

Programowanie mikrokontrolera

Po zakończeniu montażu switchy na płycie PCB kolejnym krokiem w budowie własnej klawiatury mechanicznej jest zaprogramowanie mikrokontrolera. Jest on mózgiem klawiatury, który zarządza wszystkimi funkcjami i interakcjami między klawiszami a komputerem. Programowanie modułu pozwala dostosować klawiaturę do indywidualnych preferencji oraz przypisać różne funkcje do poszczególnych klawiszy.

Wybór oprogramowania

Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego oprogramowania. Istnieje wiele różnych narzędzi i platform programistycznych do wyboru, takich jak QMK, VIA, czy nawet Arduino IDE. Wybór oprogramowania zależy od preferencji użytkownika oraz kompatybilności z wybranym mikrokontrolerem.

Konfiguracja układu klawiatury

Następnym krokiem jest konfiguracja układu klawiatury w wybranym oprogramowaniu. W tym procesie użytkownik definiuje, jakie klawisze znajdują się na klawiaturze i w jaki sposób są one zorganizowane.

Po zdefiniowaniu układu klawiatury użytkownik może przypisać różne funkcje do poszczególnych klawiszy. Jest to bardzo elastyczny proces, który pozwala na stworzenie klawiatury idealnie dopasowanej do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika. Możliwości programowania klawiatury są praktycznie nieograniczone, co pozwala na eksperymentowanie z różnymi rozwiązaniami i funkcjami.

Keycaps, czyli raj dla gadżeciarzy

Keycaps, czyli nasadki tworzące klawisze klawiatury, są nie tylko funkcjonalnym narzędziem. Jeśli mówimy o spersonalizowanej klawiaturze, będzie to przecież podstawowy element jej unikalnego designu.

Materiał

Klawisze mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak ABS (akrylonitryladienostyren), PBT (polibutylentereftalat) czy POM (poliacetal). Każdy z tych materiałów ma swoje unikalne właściwości, które wpływają na trwałość, wytrzymałość i wygląd keycaps.

ABS : Keycaps wykonane z ABS są popularne ze względu na niski koszt produkcji i możliwość uzyskania jaskrawych kolorów. Jednakże są one mniej trwałe niż keycapsy z innych materiałów i mogą ulegać ścieraniu i żółknięciu z czasem.

: Keycaps wykonane z ABS są popularne ze względu na niski koszt produkcji i możliwość uzyskania jaskrawych kolorów. Jednakże są one mniej trwałe niż keycapsy z innych materiałów i mogą ulegać ścieraniu i żółknięciu z czasem. PBT : Keycaps z PBT są trwalsze i odporniejsze na ścieranie niż keycapsy z ABS. Posiadają również matowy wygląd i bardziej solidne wrażenia podczas użytkowania. Dla wielu użytkowników keycaps z PBT są preferowanym wyborem.

: Keycaps z PBT są trwalsze i odporniejsze na ścieranie niż keycapsy z ABS. Posiadają również matowy wygląd i bardziej solidne wrażenia podczas użytkowania. Dla wielu użytkowników keycaps z PBT są preferowanym wyborem. POM: Keycapsy z POM są znane ze swojej gładkości i wytrzymałości. Są one również odporne na ścieranie i zabrudzenia, co sprawia, że są popularnym wyborem dla osób poszukujących keycaps wysokiej jakości.

Profile keycaps

Profile keycaps określa kształt i wysokość klawiszy na klawiaturze. Istnieją różne kształty klawiszy, takie jak OEM, Cherry, DSA, SA czy XDA, z których każdy ma swoje unikalne cechy i wrażenia podczas użytkowania. Wybór profilu keycapsów zależy od indywidualnych preferencji i komfortu użytkownika.

Obudowa

Wybór odpowiedniej obudowy jest ważny zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym. Może być ona wykonana z różnych materiałów, takich jak m.in. plastik, aluminium, drewno, czy nawet stal.

Obudowy klawiatury mechanicznej mogą być wykonane w różnych konstrukcjach, takich jak jednoczęściowa (monoblok) czy dwuczęściowa (split). Konstrukcja obudowy może wpłynąć na stabilność i trwałość klawiatury, dlatego ważne jest wybranie odpowiedniej budowy zgodnie z preferencjami użytkownika.

Testowanie funkcji klawiatury mechanicznej

Po zakończeniu procesu montażu i personalizacji klawiatury mechanicznej następnym krokiem jest przeprowadzenie testów, aby upewnić się, że wszystkie funkcje działają zgodnie z oczekiwaniami. Testowanie funkcji klawiatury jest kluczowe dla zapewnienia jej prawidłowego działania oraz identyfikacji ewentualnych problemów.

Pierwszym etapem testowania jest sprawdzenie każdego klawisza osobno, aby upewnić się, że każdy reaguje na naciśnięcie i wysyła odpowiedni sygnał do komputera. Można to zrobić za pomocą specjalistycznego oprogramowania (np. PassMark KeyboardTest), które pokazuje stan każdego klawisza na ekranie komputera.

Jeśli klawiatura posiada funkcje programowalne, warto również przetestować ich działanie. Sprawdź, czy makra i przypisane funkcje do poszczególnych klawiszy działają zgodnie z oczekiwaniami oraz, czy są wykonywane poprawnie podczas gry lub pracy.

Podczas testowania warto również sprawdzić stabilność i wytrzymałość klawiatury. Przetestuj, czy obudowa jest solidnie zamocowana i czy nie ma luzów między poszczególnymi elementami. Sprawdź także, czy klawisze nie są luźne i czy nie występują problemy z ich działaniem.

Jeśli klawiatura posiada podświetlenie RGB, warto również przetestować jego działanie. Sprawdź, czy wszystkie diody LED świecą zgodnie z ustawieniami oraz, czy nie ma problemów z kontrolą kolorów i efektów świetlnych.