Co zrobić, gdy kupiliśmy numer telefonu po dłużniku? Zapytaliśmy operatorów

Z pewnością macie świadomość, że nieużywane i nieaktywne numery telefonów wracają po jakimś czasie do puli i są przekazywane przez operatorów kolejnym klientom. Co jednak, jeśli dany numer był intensywnie wykorzystywany i jego właściciel pozbył się go z konkretnego powodu, niekoniecznie przyjemnego dla kolejnego jego posiadacza?

Taki przypadek zdarzył się naszemu redaktorowi, z obszerną historią Tomasza Szwasta możecie zapoznać się w tym dzisiejszym felietonie - Kupiłem starter za 5 złotych. W gratisie dostałem komornika.

Po krótce, był to starter zakupiony w jednej z sieci sklepów, po rejestracji i aktywacji numeru w sieci operatora, nie nacieszył się on nim jednak zbytnio, bo niemal natychmiast się rozdzwonił telefonami od wierzycieli i komorników.

Pech, każdemu się może zdarzyć, więc zapytaliśmy poszczególnych operatorów, co w takiej sytuacji mogą zrobić klienci.

Skoro będziemy cytować odpowiedzi operatorów, to zacytujemy najpierw nasze pytania, które im wysłaliśmy w miniony wtorek:

W związku z tym zdarzeniem, mam w zasadzie wiele pytań, ale postaram się je zawęzić:

Jak długo dany numer w Waszej sieci musi pozostać nieaktywny, by ponownie mógł wrócić do puli numerów, no i przekazany nowym klientom?

Czy w tym czasie, sprawdzacie jakoś te numery? W sensie czy nie są na nie wykonywane jakieś połączenia, co utrudniałoby znacznie korzystanie z nich nowym klientom?

W końcu, co w sytuacji jeśli mimo Waszych procedur, taki numer trafia do ponownego obiegu i jednak taka aktywność jest obserwowana przez nowego klienta? Proszę o odpowiedź w przypadku dwóch scenariuszy:

scenariusz 1: Ktoś kupuje numer na kartę w Żabce i go rejestruje. Dzwonią komornicy, byli klienci itd. Co robić?

scenariusz 2: Ktoś podpisuje umowę na abonament z nowym numerem. Dzwonią komornicy, byli klienci itd. Co robić?

Co się dzieje z nieaktywnymi numerami telefonów w Orange?

Zaczynając alfabetycznie od Orange, operator ten poinformował nas, że:

Nasze numery trafiają ponownie do sprzedaży po co najmniej trzymiesięcznej karencji, ale w praktyce jest to zazwyczaj około sześciu miesięcy od momentu dezaktywacji. W czasie karencji nie weryfikujemy, czy na nieaktywny numer są wykonywane połączenia, ale jeżeli po aktywacji nowego numeru korzystanie z niego okazuje się dla klienta z jakichkolwiek powodów uciążliwe (może to dotyczyć np. powtarzających się prób połączeń z poprzednim użytkownikiem), to klient może taki numer zmienić, a opłaty za zmianę numeru anulujemy ( w innych przypadkach wynoszą one 15 zł w ofercie na kartę i 150 zł w ofercie abonamentowej). Reklama

Co zrobić, jak już taki uciążliwy numer Wam się trafi? W przypadku oferty na kartę, można zmienić numer za pomocą usługi Zmień swój numer telefonu lub przez serwis USSD - po wybraniu na klawiaturze *660*# i zatwierdzeniu przyciskiem połączenia.

Jeśli korzystamy z abonamentu komórkowego, numer zmienimy dzwoniąc na infolinię *100 (klienci indywidualni) albo *600 (klienci biznesowi) lub w każdym z salonów operatora.

Co się dzieje z nieaktywnymi numerami telefonów w Play?

Play był bardziej oszczędny w słowach i konkretnych terminach powrotu nieaktywnego numeru do puli:

Czas ten różni się w zależności od usługi, a także konkretnych taryf z jakich korzysta klient. Jednak w każdym przypadku Play dba o to, aby numer nie trafiał do nowych klientów wkrótce po odłączeniu.

A jeśli chodzi o sprawdzanie aktywności na takim numerze:

P4 nie prowadzi tego typu analiz. W przypadku odłączonego numeru połączenia nie są zestawiane.

Natomiast, co do już zaistniałych przypadków otrzymania numeru z historią, te rozpatrywane są indywidualnie:

Tego typu zgłoszenia, które trafiają do naszej obsługi klienta, są traktowane i weryfikowane indywidualnie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość bezpłatnej wymiany numeru.

Co się dzieje z nieaktywnymi numerami telefonów w Plus?

Plus podobnie jak Orange stosuje przynajmniej trzymiesięczną kwarantannę numerów powracających do puli:

W przypadku gdy doszło do rozwiązania umowy, to numer wykorzystywany przez dotychczasowego klienta trafia na 3 miesiące (lub dłużej, to zależy od przypadku) do tzw. „kwarantanny” zanim ponownie wróci do puli numerów do kolejnej aktywacji. Nie oznacza to, że musi on od razu zostać przydzielony nowemu klientowi, ale jest już dostępny i może się tak zdarzyć, choć oczywiście zależy to od tego, kiedy zostanie przydzielony przez konsultanta w ofercie postpaid lub nabyty jako numer prepaid przez klienta. Reklama

Co ciekawe, jeśli chodzi o postępowanie klienta, który otrzymał taki numer, Plus posłużył tu się konkretnym przepisem Prawa komunikacji elektronicznej, a więc mającym zastosowanie u wszystkich operatorów działających w Polsce:

Art. 323. ustawy Prawo komunikacji elektronicznej mówi, że „Abonent usługi komunikacji głosowej może żądać zmiany przydzielonego numeru, jeżeli wykaże, że korzystanie z przydzielonego numeru jest uciążliwe”. W praktyce wystarczy sam wniosek o zmianę przydzielonego numeru i nie ma potrzeby udowadniania uciążliwości. Należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta bądź odwiedzić dowolny punkt sprzedaży/obsługi i złożyć stosowny wniosek, a operator może w drodze indywidualnego podejścia do sprawy dokonać takiej zmiany nieodpłatnie. W przypadku numeru prepaid, to najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście pozbycie się przez klienta karty SIM i rejestracja nowego numeru.

Co się dzieje z nieaktywnymi numerami telefonów w T-Mobile?

Ostatni z naszych operatorów z "wielkiej czwórki" - T-Mobile, tak samo pozwala "odpocząć" takim powracającym do puli numerom 3 miesiące, aczkolwiek termin ten zwykle jest dłuższy:

Obecnie procedury w T-Mobile Polska wyglądają tak, że po dezaktywacji numeru zostaje on zablokowany w naszych systemach na minimum 3 miesiące. W większości przypadków numery są ponownie udostępniane do użycia po ok. 8-9 miesiącach po dezaktywacji. W tym okresie w naszej bazie numer ma status „dezaktywny” oraz przypisaną informację o tym, kiedy taki status został mu nadany. Jeśli jakiś numer został udostępniony przed wspominanym okresem, wynikałoby to np. z błędu ludzkiego i byłoby niezgodne z procedurami. Każdy klient, który zgłosiłby nam opisany problem, otrzymałby od nas nowy numer telefonu.

Niemniej, mimo określonych wyżej procedur i indywidualnego podejścia w każdym ze zgłoszonych przez klientów przypadków, tak jak zasugerował Plus - w przypadku numerów każdego operatora, możecie powołać się na art. 323. ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, w celu bezpłatnej wymiany takiego uciążliwego numeru.