NVIDIA prezentuje karty graficzne z rodziny GeForce RTX 50

NVIDIA GeForce RTX 5090 wyznacza nowe szczyty

Flagowy model GeForce RTX 5090 został zbudowany z aż 92 miliardów tranzystorów i osiąga moc obliczeniową ponad 3352 bilionów operacji AI na sekundę (AI TOPS). Dzięki zastosowaniu piątej generacji rdzeni Tensor oraz czwartej generacji rdzeni RT, karta zapewnia dwukrotnie wyższą wydajność w porównaniu do RTX 4090. Wydajność ta przekłada się na płynniejsze działanie najbardziej wymagających gier i aplikacji, realistyczne odwzorowanie grafiki oraz szybsze obliczenia w zastosowaniach profesjonalnych, takich jak modelowanie 3D, symulacje czy przetwarzanie dużych zbiorów danych. Karta została wyposażona w 32 GB pamięci GDDR7 pracującej na szynie 512-bit, co gwarantuje przepustowość na poziomie 1792 GB/s. Niestety jest też wysoko wyceniona, bo na bagatela 10 299 złotych.

W sprzedaży pojawią się także słabsze modele takie jak RTX 5080, RTX 5070 Ti czy RTX 5070. Pierwszy z nich to w zasadzie połowa RTX 5090, układ zbudowany z 45,6 mld tranzystorów ma wszystkie o połowę mniej, czyli 10 752 rdzenie CUDA, 84 rdzenie RT (4. generacji) oraz o połowę mniej pamięci VRAM (16 GB, GDDR7) pracującej na szynie 256-bit co daje przepustowość 960 GB/s. Wyższe jest natomiast taktowanie, 2300 MHz w trybie normalnym i nawet 2620 MHz w trybie boost, co powinno dać mu lekką przewagę nad RTX 4090. Cena tej karty ustalona została na 5199 złotych, a w sklepach pojawi się tak jak RTX 5090 - 30 stycznia.

Na RTX 5070 Ti 16 GB/ RTX 5070 12 GB będziemy musieli poczekać do lutego, a ich ceny to odpowiednio 3899 zł i 2849 zł. Mają odpowiednio 8960 i 6144 rdzeni CUDA, 70 i 48 rdzeni RT oraz 16 i 12 GB pamięci GDDR7 na szybie 256-bit i 192-bit. NVIDIA przygotowała zatem pełny zakres wydajnościowy, który powinien zachęcić szerokie grono użytkowników do przesiadki. Niestety nowe karty mają spore zapotrzebowanie na energię, nawet pomimo bardziej zaawansowanego procesu litografii - TSMC 4N. Model RTX 5090 potrzebuje nawet 575 W, RTX 5080 około 360 W, RTX 5070 Ti - 300W, a RTX 5070 około 250 W.

DLSS4 i NVIDIA Reflex 2

Jedną z najciekawszych nowości w serii RTX 50 jest technologia DLSS 4. Wprowadza ona funkcję Multi Frame Generation, która przy wsparciu sztucznej inteligencji generuje do trzech dodatkowych klatek na każdą wyrenderowaną tradycyjnie. W efekcie możliwy jest nawet ośmiokrotny wzrost liczby wyświetlanych klatek, co zapewnia nie tylko lepszą płynność obrazu, ale również zwiększa responsywność dzięki technologii NVIDIA Reflex 2. Reflex 2, wyposażony w technikę Frame Warp, pozwala na redukcję opóźnień systemowych nawet o 75%, co ma kluczowe znaczenie w rozgrywkach wieloosobowych oraz dynamicznych tytułach dla jednego gracza. DLSS 4 wykorzystuje modele transformatorowe w czasie rzeczywistym, co przekłada się na lepszą stabilność obrazu, redukcję smużenia i bardziej szczegółowe tekstury.

Architektura Blackwell to także znaczący postęp w shaderach. Neuronowe shadery RTX umożliwiają zastosowanie niewielkich sieci neuronowych w programowalnych shaderach, co pozwala na uzyskanie filmowej jakości materiałów i oświetlenia w czasie rzeczywistym. Technologia RTX Neural Faces, wspomagana przez generatywną sztuczną inteligencję, umożliwia realistyczne renderowanie postaci i ich twarzy. Dodatkowo nowe rozwiązania do ray tracingu włosów, skóry i geometrii, takie jak RTX Mega Geometry, pozwalają na śledzenie nawet 100 razy większej liczby trójkątów w scenie, co znacząco podnosi realizm środowisk i postaci w grach.

Seria RTX 50 przynosi również korzyści dla użytkowników laptopów, gdzie nowa generacja technik Max-Q zapewnia smuklejsze konstrukcje, lepszą wydajność energetyczną i czas pracy na baterii wydłużony nawet o 40%. Wersje mobilne kart, w tym RTX 5090 i RTX 5080, zachowują wszystkie funkcjonalności swoich odpowiedników z komputerów stacjonarnych. Dzięki temu użytkownicy laptopów zyskują potężne narzędzia do pracy kreatywnej, grania czy programowania. Pierwsze modele komputerów z nowymi kartami zostały już zapowiedziane podczas targów CES i w najbliższych miesiącach trafią do sklepów.