Laptopy, komputery, akcesoria i wsparcie AI: nowości HP na CES 2025

Jeszcze nie tak dawno temu nie wyobrażaliśmy sobie, że Sztuczna Inteligencja stanie się narzędziem, z którego będziemy korzystać niemal codziennie. Wydawała się być czymś niespotykanym, odległym, dedykowanym dla wąskiego grona specjalistów od nowych technologii. Dziś czasy się zmieniły, a rozwiązania bazujące na AI towarzyszą nam w codziennej pracy z komputerem. Redagowanie wiadomości e-mail, tłumaczenie tekstu na języki obce, generowanie ilustracji czy edycja zdjęć to tylko kilka przykładowych zadań, jakie zlecamy Sztucznej Inteligencji. By w pełni wykorzystać jej możliwości, potrzebujemy odpowiednich narzędzi. Zwłaszcza, gdy mówimy o Sztucznej Inteligencji uruchamianej lokalnie, a nie na serwerach dostawcy usługi.

Reklama

W pracy z AI mają nam pomóc nowe komputery i akcesoria od HP, które właśnie doczekały się prezentacji. Warto przyjrzeć im się bliżej, bo już wkrótce znajdziemy je na sklepowych półkach.

HP OmniDesk Desktop AI PC – nowe oblicze komputera stacjonarnego

Komputery stacjonarne HP to urządzenia, które doskonale znamy od wielu lat. Znalazły dla siebie miejsce w niejednym domu i biurze, oferując użytkownikom niezawodne rozwiązania sprawdzone w codziennej pracy. Teraz zaprezentowano zupełnie nowy komputer, który łączy w sobie atrakcyjne wzornictwo, kompaktowe wymiary i wsparcie dla Sztucznej Inteligencji. Sercem komputera HP OmniDesk Desktop AI PC jest jeden z procesorów Intela: Core Ultra 5 albo Core Ultra 7. W mocniejszych wariantach towarzyszy im karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 i nawet do 32 GB pamięci RAM i do 2 TB dysku na dane użytkownika.





Nowy komputer stacjonarny od HP występuje również w wersjach bez sprzętowego wsparcia dla AI. Znajdziemy w nim procesory Intel Core 14. generacji oraz układy od AMD. Jest też bardziej kompaktowa wersja Slim dedykowana tym, którzy dysponują ograniczoną przestrzenią na stanowisku pracy.





HP OmniStudio X Next-Gen AI PC – przyszłość komputerów AiO

Firma HP nie zapomniała również o zwolennikach komputerów typu all in one. Z myślą o nich do portfolio marki trafią dwa urządzenia sygnowane jako HP OmniStudio X. Zasadniczą różnicą między nimi jest przekątna ekranu. Mniejszy oferuje ekran o przekątnej 27 cali, a większy 31,5 cala. Podobnie jak w przypadku komputerów stacjonarnych, za wydajność i wsparcie AI odpowiadają procesory Intel Core Ultra 5 i Intel Core Ultra 7. W modelu 27-calowym znajdziemy matrycę z 99% pokryciem palety sRGB, a w 31,5-calowym z 95% pokryciem DCI-P3.





Reklama

HP EliteBook G1i – nowa generacja laptopów dla biznesu

Czy laptopy biznesowe muszą być nudne? Zdecydowanie nie. Te czasy już dawno minęły, a producenci robią wszystko, by uatrakcyjnić również tę kategorię sprzętu. Nie inaczej dzieje się w przypadku serii HP EliteBook, którą kojarzy chyba każdy, to kiedykolwiek pracował w dużej korporacji. Najnowsza generacja laptopów z tej kultowej już serii składa się z trzech komputerów, występujących w wariantach o zróżnicowanej specyfikacji technicznej. Klienci będą mogli wybierać spośród podstawowego modelu HP EliteBook X G1i, wyposażonego w zawias pozwalający na obrócenie ekranu o 360 stopni HP EliteBook X Flip G1i oraz charakteryzującego się najwyższą wydajnością HP EliteBook X Ultra G1i.

Cechą wspólną nowych laptopów jest zastosowany procesor: w zależności od wariantu Intel Core Ultra 5 bądź Intel Core Ultra 7 ze sprzętowym wsparciem dla AI.

Reklama





Do sprzedaży trafią również akcesoria towarzyszące, na czele z praktycznymi stacjami dokującymi wykorzystującymi interfejs Thunderbolt 4. Dzięki nim wystarczy podłączyć jeden przewód do laptopa, by zmienić go w narzędzie do bardzo komfortowej pracy w trybie stacjonarnym.





HP ZBook Ultra G1a i Z2 Mini G1a – stacje robocze zasilane Sztuczną Inteligencją

Co jeszcze nowego pojawi się w ofercie firmy HP w najbliższym czasie? Między innymi sprzęt, który z perspektywy użytkownika domowego jest nieco mniej interesujący. Niemniej to urządzenia, które mają swoje docelowe grono odbiorców. O czym konkretnie mowa? O stacjach roboczych, które również wyposażono we wsparcie dla AI. Do portfolio HP trafia zarówno mobilna stacja robocza w postaci laptopa HP ZBook Ultra G1a, jak i stacjonarna Z2 Mini G1a. Obydwa rozwiązania wykorzystują najnowsze procesory AMD ze sprzętowym wsparciem dla AI.





Reklama

Jak przystało na markę HP, nie zabrakło również akcesoriów. Szczególnie wartym uwagi jest zestaw złożony z klawiatury i myszki HP 720. Klawiatura została wyposażona w klawisz do szybkiego wywoływania narzędzia Copilot, dostępnego w systemie Microsoft Windows.





Tegoroczne nowości od HP trafią do sprzedaży w ciągu najbliższych miesięcy.