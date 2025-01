AMD chce dobić Intela. Nowe procesory to małe potwory

AMD Ryzen AI Max

W kategorii laptopów AMD zaprezentowało procesory Ryzen AI Max i Ryzen AI Max Plus, które wcześniej funkcjonowały pod nazwą kodową „Strix Halo”. Te wysokowydajne układy są przeznaczone do najbardziej wymagających zastosowań, takich jak gaming, edycja wideo czy tworzenie treści w technologii 3D. Wyposażone nawet w 16 rdzeni Zen 5, 40 jednostek obliczeniowych RDNA 3.5 oraz przepustowość pamięci na poziomie 256 GB/s, procesory te oferują rekordową moc obliczeniową w segmencie laptopów. Przy mocy 120 W trudno nazwać je pewnie mobilnymi, ale mogą przez utworzyć całkiem nowy segment wydajnych laptopów.

Ryzen AI Max+ wyróżnia się również zaawansowanymi funkcjami sztucznej inteligencji, które mogą przyspieszać zadania obliczeniowe związane z przetwarzaniem obrazów, analizą danych czy tworzeniem treści generatywnych. Dzięki temu nowe procesory AMD sprawdzą się nie tylko w grach, ale również w profesjonalnych środowiskach pracy, oferując wydajność i efektywność na niespotykanym dotąd poziomie.

3D V-cache dla komputerów przenośnych

AMD zapowiedziało również procesory znane dotąd pod kodową nazwą Fire Range, które wyposażone zostały w pamięć 3D V-Cache. To rozwiązanie oferuje świetną wydajność szczególnie w grach i można się spodziewać, że nowe układy zostaną połączone z najwydajniejszymi mobilnymi GPU na rynku tworząc prawdziwe konsole do gier. Topowy procesor Ryzen 9 9955HX3D wyposażony został w 16 rdzeni Zen 5, osiąga maksymalne taktowanie 5,4 GHz i dysponuje 144 MB pamięci podręcznej. Dzięki temu oferuje nie tylko wysoką wydajność w grach, ale również umożliwia płynne wykonywanie wielu złożonych zadań jednocześnie, a to wszystko przy TDP na poziomie 54 W.

Procesory dla mobilnych konsol do gier

Segment mobilnych konsol do gier również doczekał się nowej generacji procesorów - AMD Z2. Te zaawansowane układy zostały zoptymalizowane pod kątem wydajności i efektywności energetycznej, co ma kluczowe znaczenie w urządzeniach przenośnych. Niestety wyposażone zostały w jednostki GPU RDNA różnych generacji. Z2 Extreme korzysta z najnowsze architektury RDNA 3.5, standardowy Z2 z RDNA 3, a układ Z2 Go ze starszej generacji RDNA 2. Procesory te zapewniają płynność działania nawet w najbardziej wymagających tytułach, a także wydłużają czas pracy na baterii, co jest niezwykle istotne dla graczy korzystających z konsol w podróży.

Dzięki Z2 Extreme, przenośne konsole do gier zyskują nowe możliwości, takie jak wyższa jakość grafiki, krótsze czasy ładowania oraz większa responsywność. Procesory te umożliwiają także obsługę bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak ray tracing czy FSR co powinno poprawić wydajność.Nowa generacja procesorów AMD to odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. Dzięki takim rozwiązaniom jak 3D V-Cache, zaawansowane jednostki AI oraz ulepszone rdzenie Zen 5, AMD coraz mocniej zaznacza swoją obecność na rynku, korzystając ze słabości głównego rywala.