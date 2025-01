Zakup komputera nie należy do najprzyjemniejszych czynności. I nie chodzi tu o wydawanie pieniędzy. Chodzi przede wszystkim o znalezienie odpowiedniego modelu. Na rynku mamy zatrzęsienie firm i nazw, które zwykłemu użytkownikowi mówią niewiele. Jednym z popularniejszych producentów komputerów jest firma Dell, która w swojej ofercie ma cały szereg różnych modeli do różnych zastosowań: Inspiron, XPS, Latidue, Vostro, czy Prcesision. Te nazwy raczej nie mówią wiele o tym, z czym mamy do czynienia i trzeba się mocno wczytać w specyfikacje i opisy, by poznać ich zalety. To wkrótce się zmieni, gdyż firma, w ramach zaczynających się jutro targów CES w Las Vegas, przedstawiła plan związany z rebrandingiem. Jego głównym założeniem jest uproszczenie oferty oraz zmiana nazewnictw dla swoich sprzętów – nie tylko komputerowych. Co czeka użytkowników w najbliższym czasie?

Dell w zupełnie nowej odsłonie. Będzie prościej i przejrzyściej

Dell rozszerza swoje portfolio o nowe produkty oferujące zwiększoną wydajność i żywotność baterii, najnowsze innowacje w układach scalonych i akceleratory sztucznej inteligencji. To też idealny moment na uproszczenie oferty, dzięki czemu klienci szukający nowego komputera nie będą musieli się główkować i zastanawiać, czy dany model jest dla nich odpowiedni. Jak mówią przedstawiciel firmy, powołując się na badania Accenture, 74 procent konsumentów rezygnuje z zakupu, czując ogromne przytłoczenie i nadmiar informacji. To właśnie jeden z motywów, by odświeżyć ofertę Dell i zaproponować nazwy, które nie będą stanowić żadnego problemu w identyfikacji.



Nowy branding firmy stawia nazwę Dell na pierwszym planie w trzech kategoriach komputerów PC:

Dell – sprzęty projektowane przede wszystkim z myślą o podstawowych zadaniach, do zabawy, szkoły i pracy.

– sprzęty projektowane przede wszystkim z myślą o podstawowych zadaniach, do zabawy, szkoły i pracy. Dell Pro – zaprojektowane z myślą o profesjonalnej wydajności.

– zaprojektowane z myślą o profesjonalnej wydajności. Dell Pro Max – stworzone z myślą o maksymalnej wydajności.

Co więcej, linie produktów Dell i Dell Pro rozszerzone zostaną na monitory, akcesoria i usługi dodatkowe, zapewniając spójne doświadczenie klienta w całym portfolio.

Nowej, prostszej w zrozumieniu oferty Dell, towarzyszy zapowiedź nowych komputerów osobistych, które w sprzedaży pojawią się w najbliższym czasie. To m.in.:

Komputery Dell

Dell 14 Plus

Dell 14 Plus 2-in-1

Dell 16 Plus

Dell 16 Plus 2-in-1

Komputery Dell Pro

Dell Pro 13, 14 Premium (Intel Core Ultra Series 2 (V))

Dell Pro 14 Plus, Dell Pro 16 Plus (Intel Core Ultra Series 2 (V))

Dell Pro 13 Plus (Intel Core Ultra Series 2 (V))

Dell Pro 13, 14, 16 Plus (Intel Core Ultra Series 2 (U) oraz AMD Ryzen)

Dell Pro 14, 16 (Intel Core Ultra Series 2 (U))

Komputery Dell Pro Max

Dell Pro Max 14, 16 (Intel Core Ultra Series 2 oraz AMD Ryzen)

Dostępność i konfiguracje powyższych modeli mogą różnić się w zależności od rynku – o szczegółach i dostępności firma będzie informować na bieżąco.