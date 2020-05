PC czy konsola? Obalamy najpopularniejsze mity

Wokół PC i konsol narosło wiele mitów. Jedne są jak najbardziej prawdziwe, inne to bzdury powtarzane od lat i nawet jeśli kiedyś miały rację bytu, to dziś straciły na wartości z uwagi na zmiany, jakie zaszły na rynku.

Konsola jest tańsza od PC

Prawda.

Niezależnie od tego czy mówimy o nowym, premierowym sprzęcie – czy o konsoli w promocji, jest ona tańsza od PC-ta do gier. Nie chodzi mi oczywiście o „składaka po kosztach” tylko konkretną maszynę, pozwalającą komfortowo grać. Tego typu wyliczeń była w sieci cała masa i nawet składano komputery z wydajnością PS4/X1. To sztuczne ograniczenia wymyślane pod konkretną tezę, podobnie jak porównywanie konkretnych podzespołów, które w przypadku konsol nie są wymienialne i szybko tracą na wartości gdy na rynku PC cały czas pojawiają się ulepszone procesory czy karty graficzne. Trzeba też pamiętać o tym, że konsola wyciągnięta z pudełka praktycznie do końca swojego żywota będzie oferować najlepszą możliwą na rynku konsol oprawę graficzną przeznaczonych dla niej gier. Kupno komputera tańszego, ze słabszymi podzespołami to natomiast ograniczanie się do jego możliwości, gdy sama gra pozwala na więcej. Optymalizacja to też magiczne słowo – na konsolach musi być obecna, bo nikt nie kupi gry działającej w 15 fps-ach. Na PC natomiast takiego problemu nie ma – coś źle działa? To idź do sklepu i zmień kartę graficzną lub dołóż RAM-u. Świetnym przykładem jest tu nowe Call of Duty: Modern Warfare, które w minimalnych wymaganiach sprzętowych ma 8GB pamięci RAM, jednak jest wtedy niegrywalna (o ile się uruchomi). Na każdej z konsol, na których się pojawiła, działa natomiast świetnie i bez problemu.

Gry na PC są tańsze

Nieprawda.

To teoria, która była prawdziwa zanim wydawcy zdecydowali się na zrównanie cen gier do poziomu edycji konsolowych. Aktualnie standardowa cena gier AAA to, niezależnie od platformy, 60 dolarów. Śmiem twierdzić, że często konsolowe wersje potrafią być nieco tańsze z uwagi na to, że na PC zniknęły pudełkowe wydania, a stacjonarne sklepy wciąż handlują fizycznymi nośnikami i to właśnie one najczęściej ucinają trochę z ceny. Oczywiście można powiedzieć, że na Steam jest cała masa dużo tańszych produkcji i będzie to prawdą. Jednocześnie każda z konsol też posiada bogatą bibliotekę tak zwanych gier indie, których ceny są dużo niższe niż ceny tytułów AAA.

Inną sprawą są promocje, które wydają się korzystniejsze właśnie na PC. To tu popularne są zestawy typu bundle (płać ile chcesz) oraz promocje wielu mniejszych cyfrowych sklepów handlujących kodami na gry Steam. W przypadku konsol też można oczywiście nabyć taniej gry, jednak ceny są wtedy wyższe niż na PC. Ale zarówno na PS4, X1 i Nintendo Switch właściwe cyfrowe sklepy prowadzą działania promocyjne, których celem jest zachęcenie do grania, a efektem wiele produkcji można kupić przez jakiś czas w dużo niższych cenach.

Myszka i klawiatura są lepsze od pada

Nieprawda.

Nawet jeśli mówimy o grach FPS, w których faktycznie lepiej steruje się za pomocą myszki i klawiatury, to jednak wiele osób zapomina o tym, że sterowanie w konsolowych wersjach FPS-ów dostosowane jest do pada, podobnie jak wyszukiwanie przeciwników w grach sieciowych. Mam za sobą tysiące godzin w tego typu grach właśnie na padzie i choć grało się zupełnie inaczej niż na myszce i klawiaturze to nie mogę jednoznacznie powiedzieć, że było to gorsze doświadczenie. Wymaga natomiast innego podejścia i również oferuje masę frajdy. Normalny gracz z padem w ręku trafiając jednak na równie normalnego gracza z myszką i klawiaturą nie ma szans. Ale wystarczy poszperać na YouTube by znaleźć ludzi, którzy nawet z padem w ręku potrafią zrobić w FPS-ach takie rzeczy, których gracz PC nie jest w stanie powtórzyć.