PlayStation 5: wszystko, co musisz wiedzieć o konsoli Sony 9. generacji

W wyglądzie, czy w zasadzie konstrukcji konsoli najbardziej istotne jest jednak to, by sprzęt oferował odpowiednią cyrkulację powietrza, a co za tym idzie chłodzenie wydajnych podzespołów, które się w nim znajdą. PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro nie cierpiało na problemy znane z Xboksa 360 (przegrzewanie prowadzące do uszkodzenia elementów), jednak trudno powiedzieć, by któraś z konsol działała cicho. Przy dużym obciążeniu oba modele włączają „tryb helikoptera” gdzie wiatraki wchodzą na bardzo wysokie obroty i kolokwialnie mówiąc – konsola wyje.

Pewien obraz tego, w którą stronę może pójść projekt PlayStation 5 może dawać wygląd pada DualSense.

Pad do PlayStation 5 – DualSense

Sony nie pokazało jeszcze jak wygląda PlayStation 5, ale ujawniło już wygląd nowego pada do konsoli. Porzucono stare nazewnictwo (DualShock), nazywając nowy kontroler DualSense.

Nowy pad do PlayStation 5 ma zupełnie nowy kształt, choć ułożenie gałek jest klasyczne dla serii – umieszczono je w jednej linii. Kontroler nie otrzymał standardowego systemu wibracji, a haptyczną informację zwrotną, czyli będzie nas informował o tym co dzieje się na ekranie przenosząc wibracje na poszczególne elementy pada – jestem bardzo ciekawy jak ta funkcja zostanie wykorzystana. DualSense to również adaptacyjne przyciski spustów, które dostosują swój opór do wydarzeń w grze (na przykład podczas naciągania cięciwy łuku opór ma być większy). Kontroler otrzymał wbudowany mikrofon, który pozwoli na prowadzenie w ten sposób rozmów z innymi graczami.