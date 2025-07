PayPal się ugiął - zwróci Polakom pieniądze z nadwyżką

O wprowadzonej w 2020 roku przez PayPal opłaty za brak aktywności na koncie w wysokości 50 zł, informowaliśmy Was w podlinkowanym wpisie. Rok później UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Dziś prezes UOKiK poinformował, iż PayPal zobowiązał się do zaprzestania niedozwolonych praktyk i zwrotu opłat związanych z ich stosowaniem wraz z rekompensatą.

Przedmiotowe praktyki, zakwestionowane przez UOKiK swój początek miały już w 2019 roku, kiedy to spółka zastosowała abuzywne postanowienia w swoich umowach z polskimi klientami,- między innymi takie, iż PayPal „...może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie z Użytkownikiem oraz w innych dokumentach”. Do tego sposób informowania o takich zmianach nie spełniał obowiązku przekazywania ich na trwałym nośniku.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Konsumenci nie powinni być zaskakiwani zmianami w umowach. Zwłaszcza kiedy te zmiany wiążą się z koniecznością poniesienia wyższych kosztów. W przypadku usług płatniczych ponoszone przez konsumentów opłaty są jednym z podstawowych czynników warunkujących realizację transakcji. Postanowienia pozwalające na zmianę parametrów umowy są dozwolone, ale powinny być precyzyjne. Powinny umożliwiać konsumentowi przewidzenie zmian kosztów czy zakresu usług już na etapie podpisywania kontraktu. Klauzula mówiąca o tym, że spółka „...może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w (…) umowie” dawała przedsiębiorcy pełną dowolność, a konsumentów narażała na przykre niespodzianki, w tym te natury finansowej.

Z informacji przekazanych przez UOKiK wynika, iż Paypal zobowiązał się do niestosowania już klauzul modyfikacyjnych w umowach z 2019 roku, które wprowadziły opłatę za brak aktywności i za wypłaty na rachunek w banku amerykańskim. Podobnież tych dotyczących wzrostu opłat za przewalutowania.

Co z rekompensatą? Klienci otrzymają zwrot 150% pobranych opłat za brak aktywności na koncie, również ci, którzy usunęli konto na PayPal od tego czasu. Co do zwrotu opłat za przewalutowania, klienci otrzymają okresową zniżkę na tę usługę do momentu, aż łączna kwota z tej obniżki osiągnie poziom 150% zakwestionowanych podwyżek.

Źródło: UOKiK.

