Torebka może kosztować Cię wejście na koncert – UOKiK bierze się za Live Nation

Nasz krajowy regulator na wskutek skarg konsumentów zakwestionował zapisy w regulaminach, zabraniające wnoszenia na koncerty organizowane przez Live Nation plecaków, torebek i wszelkiego rodzaju bagażu, niezależnie od ich rozmiaru.

Niedopuszczalny według urzędu był tu też fakt, iż uczestnicy wydarzeń dowiadywali się o tym dopiero przy wejściu na koncert (organizator w międzyczasie jednostronnie zmienił regulamin), przez co nie mogli wcześniej przygotować się na taką ewentualność i inaczej zabezpieczyć swoje rzeczy osobiste jak telefony, klucze czy choćby leki.

Wprawdzie organizatorzy imprez proponowali uczestnikom oddanie wówczas takiego bagażu do depozytu, ale za dodatkową opłatą. W przeciwnym razie mogli nie zostać wpuszczeni na wydarzenie. Co więcej, organizator zastrzegał sobie prawo do odmowy przyjęcia rzeczy do depozytu bez podania przyczyny.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Regulaminy powinny być jasne i niebudzące wątpliwości, a ich postanowienia nie mogą być jednostronnie zmieniane. Konsumenci często planują wyjście na koncert z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, a udział w tego typu wydarzeniach jest dla nich unikalnym doświadczeniem. Niespodziewana odmowa uczestnictwa, obostrzenia, o których dowiadują się już na miejscu i dodatkowe opłaty, bez uiszczenia których nie wejdą na wydarzenie, to sytuacje, które nie powinny mieć miejsca.

Prezes UOKiK podkreślił, że regulaminy powinny być jasne, zrozumiałe i nie mogą być jednostronnie zmieniane przez organizatora po zakupie biletu. Konsumenci muszą mieć możliwość wcześniejszego zapoznania się z warunkami uczestnictwa w wydarzeniu i przygotowania się do niego. W związku z tym urząd zakwestionował w sumie aż sześć postanowień wzorców umów stosowanych przez Live Nation - za każde z niedozwolonych postanowień spółce grozi kara w wysokości do 10% obrotu.

Warto tu dodać, iż pod wpisem UOKiK na portalu X, rozgorzała dyskusja nad innym palącym problem w tym temacie, a mianowicie - zakazem wnoszenia na koncerty własnej wody, nawet nie otwartej. Co skutkuje, zwłaszcza w upały koniecznością kupienia jej u organizatorów w cenie od 10 do nawet 20 zł za butelkę.

Źródło: UOKiK.