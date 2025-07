mObywatel stał się jeszcze lepszy. Musisz z tego skorzystać

W mObywatelu pojawiły się nowe usługi, które w praktyce oznaczają mniej wizyt w urzędach i szybsze załatwienie spraw, z którymi mierzymy się jako dorośli. Wystarczyła ta jedna zmiana, by aplikacja stała się jeszcze lepsza.

mObywatel w ostatnich miesiącach jest na ogniu – i to doskonała wiadomość dla wszystkich. W aplikacji przybywa nowych cyfrowych dokumentów, funkcji i usług, które możemy załatwić z poziomu smartfona, bez konieczności wizyty w urzędzie. Jedną z najpopularniejszych opcji, poza mDowodem, który w wielu sytuacjach zastępuje plastikowy dowód tożsamości, jest Zastrzeż PESEL. Od początku bieżącego roku użytkowników tej funkcji przybyło o kolejny milion , co świadczy o rosnącej świadomości Polaków w zakresie ochrony prywatnych danych.

Usługa stanowi skuteczny środek zapobiegający kradzieży tożsamości oraz różnego rodzaju wyłudzeniom. Taka forma zabezpieczenia bezpośrednio przekłada się na większe bezpieczeństwo i spokój ducha każdego z nas. Obecnie skorzystało z niej ponad 6,5 mln ludzi, co pokazuje, że rośnie świadomość zagrożeń związanych z kradzieżą danych. Co więcej, zmiany w prawie sprawiły, że banki, czy inne instytucje i firmy telekomunikacyjne, muszą sprawdzić, czy PESEL jest zastrzeżony, przed np. zawarciem umowy kredytu, pożyczki, czy wydawania duplikatu karty SIM.

Kilkanaście dni temu pisaliśmy, że w mObywatelu pojawia się nowość związana z plastikowymi dowodami osobistymi. Chodzi o możliwość sprawdzenia, zawieszania i unieważniania dowodu osobistego z poziomu aplikacji, np. wtedy, gdy go zgubimy, zniszczymy, lub został on skradziony. Już nie trzeba fatygować się do urzędu, na infolinię, czy specjalne strony internetowe. Wszystkie sprawy załatwimy z poziomu aplikacji. Teraz w mObywatelu pojawiło się coś więcej – możliwość złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.

mObywatel zyskał świetne funkcje. Co oferują?

– mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Złożenie wniosku o nowy dowód osobisty w mObywatelu możliwe jest w przypadku dowodów dla osoby dorosłej, jak i dla dziecka lub podopiecznego. Opcję tę znajdziemy w zakładce „Załatw sprawę”. Aby uzyskać dowód, należy wypełnić odpowiedni formularz i załączyć zdjęcie w formie pliku. Jeśli fotografia przedstawia osobę w ciemnych okularach lub nakryciu głowy, trzeba dołączyć dokument potwierdzający prawo do takiego wyglądu na zdjęciu.

Z tej usługi skorzystać mogą pełnoletni obywatele oraz osoby, które w ciągu 30 dni osiągną 18 lat. Konieczne są także: posiadanie Profilu Zaufanego, konta ePUAP oraz mDowodu w aplikacji. Jeśli chcesz wystąpić o dowód dla dziecka lub osoby, nad którą sprawujesz opiekę, musisz mieć ważny, tradycyjny dowód osobisty.

Po wysłaniu wniosku przez mObywatela, trzeba jeszcze w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów odwiedzić właściwy urząd gminy, by zostawić odciski palców. Dopiero po spełnieniu tego warunku rozpocznie się produkcja dowodu osobistego. Z obowiązku składania odcisków są zwolnione dzieci poniżej 12. roku życia oraz inne uprawnione osoby.

Jednak to nie koniec nowości. Gdyż w mObywatelu pojawia się także możliwość zawieszenia dowodu osobistego dziecka lub podopiecznego, czy zgłoszenia utraty lub uszkodzenia paszportu. W aplikacji dostępne są także informacje związane z meldunkiem, w tym ten na pobyt stały, jak i czasowy, a także historia zmian adresów.