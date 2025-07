mObywatel na wakacjach. O tych funkcjach nie możesz zapomnieć

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, z mObywatela korzysta już prawie 10 mln użytkowników. To elektroniczny portfel, w którym przechowywać możemy cyfrowe wersje różnych dokumentów, w tym dowodu osobistego, nazywanego mDowodem. W Polsce ma takie samo znaczenia, jak plastikowy odpowiednik i pozwala na legitymowanie się w wielu sytuacjach i potwierdzanie swojej tożsamości. Dzięki temu nie musimy martwić się noszeniem portfela, gdyż wszystko załatwimy z poziomu smartfona.

mObywatel przydaje się w codziennym życiu i doskonale sprawdzi się na wakacjach w Polsce. Na szczególną uwagę zasługuje szereg funkcji, dzięki którym nasz wyjazd na urlop staje się wygodniejszy. O mDowodzie już wspominałem. Nie można jednak zapominać o mPrawie Jazdy. Cyfrowy dokument potwierdza nasze kwalifikacje do prowadzenia pojazdów i może być okazany np. przy kontroli. Jest też tymczasowe mPrawo Jazdy, które jest wydawane w momencie zdania egzaminu na prawo jazdy i pozwala na prowadzenie pojazdów do czasu wydania pełnoprawnego dokumentu. W mObywatelu znajdziemy też legitymację uczniowską i studencką oraz Kartę Dużej Rodziny, która pozwala cieszyć się dodatkowymi zniżkami.

W aplikacji jest też szereg funkcji związanych z naszym bezpieczeństwem, z czego najważniejsza jest Zastrzeż PESEL. To usługa, dzięki której nikt nie weźmie kredytu na nasze dane osobowe, czy nie podpisze umowy na usługi telekomunikacyjne, czy wydanie duplikatu karty SIM. Z poziomu mObywatela możemy też sprawdzić uprawnienia kierowców transportu zbiorowego. Bezpieczny Autobus pozwala w wygodny i szybki sposób sprawdzić informacje pochodzące z państwowej Centralnej Ewidencji Pojazdów. Warto to robić przed każdą podróżą – bez względu na to czy mamy do czynienia z autokarem, busem, czy autobusem miejskim. Aplikacja oferuje też możliwość sprawdzania recept, podpisywanie dokumentów, a nawet zakup biletów na przejazdy dzięki integracji z systemem Bilkom.

mObywatel na wakacjach. Przyda się też po nieudanym wypoczynku

Jest też coś dla tych, którzy na wakacjach zgubili lub zniszczyli plastikowy dowód osobisty. Kilka tygodni temu w mObywatelu pojawiła się funkcja umożliwiającą zgłoszenie zawieszenia lub unieważnienia dowodu osobistego, która znajduje się w sekcji Załatw sprawę na liście usług w aplikacji mObywatel. Użytkownik przechodzący do zakładki Dowód osobisty będzie mógł wypełnić proste zgłoszenie i wysłać je bezpośrednio z aplikacji. W mObywatelu jest również dostępna opcja „Sprawdź dowód”, w której można weryfikować dane z własnego dokumentu tożsamości, jak i innej osoby.

Przyda się to np. przy zawieraniu umów lub podejmowania formalnych zobowiązań, aby upewnić się, że okazywany przez każdą ze stron dokument jest ważny i nie został zawieszony. Jednak to nie koniec, gdyż w ostatniej aktualizacji aplikacji udostępniono możliwość złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego. Coś, co wcześniej należało zrobić osobiście lub przez stronę internetową, obecnie wymaga jedynie dostępu do mObywatela.

Złożenie wniosku o nowy dowód osobisty w mObywatelu możliwe jest w przypadku dowodów dla osoby dorosłej, jak i dla dziecka lub podopiecznego. Opcję tę znajdziemy w zakładce „Załatw sprawę”. Aby uzyskać dowód, należy wypełnić odpowiedni formularz i załączyć zdjęcie w formie pliku. Jeśli fotografia przedstawia osobę w ciemnych okularach lub nakryciu głowy, trzeba dołączyć dokument potwierdzający prawo do takiego wyglądu na zdjęciu.

Z tej usługi skorzystać mogą pełnoletni obywatele oraz osoby, które w ciągu 30 dni osiągną 18 lat. Konieczne są także: posiadanie Profilu Zaufanego, konta ePUAP oraz mDowodu w aplikacji.