45 zł za brak aktywności na koncie PayPal? UOKiK wszczyna postępowanie wyjaśniające

O nowej opłacie za brak aktywności na koncie PayPal informowaliśmy już Was w osobnym wpisie, wtedy opłata ta ustalona została na 50 zł i nie określono przy tym, co tak naprawdę oznacza - nieaktywność na koncie.

Zajrzałem dziś do nowych aktualizacji zasad korzystania z PayPal i te, które zaczęły obowiązywać od 30 lipca 2021 roku zawierają już obniżoną opłatę do 45 zł i następujące wyjaśnienie:

Jeśli konto PayPal Użytkownika pozostanie nieaktywne przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, możemy naliczyć roczną opłatę za brak aktywności. Brak aktywności oznacza nielogowanie się na konto PayPal lub nieużywanie konta PayPal do wysyłania, otrzymywania lub wypłacania pieniędzy.

Ten zapis zamierza sprawdzić UOKiK. Zachodzi tu podejrzenie, iż jednostronna modyfikacja warunków umów z użytkownikami może zawierać niedozwolone klauzule i naruszać zbiorowe interesy konsumentów.

Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, aby ustalić, czy PayPal poprzez zmianę regulaminu mógł naruszyć zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości budzi również treść klauzuli modyfikacyjnej, która miała być podstawą do jednostronnego wprowadzenia zmian umów z konsumentami, w tym wprowadzenia dodatkowej opłaty za brak aktywności po stronie konsumenta. Postanowienie regulaminu nie określa jednak konkretnych przyczyn uprawniających do modyfikacji umów. Tymczasem, zgodnie z orzecznictwem, klauzule blankietowe lub zbyt ogólne np. odnoszące się do „ważnych powodów”, należy uznać za niedopuszczalne.