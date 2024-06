Twórcy ChatGPT zyskują potężnego sojusznika. To były członek wywiadu

OpenAI rośnie w zatrważającym tempie i niebawem może stać się jednym z największych gigantów branży tech. Sora majaczy na horyzoncie, ChatGPT znają już chyba wszyscy, a integrację z tym popularnym narzędziem zapewniło sobie nawet Apple w najnowszym systemie iOS. Ten dynamiczny rozwój i stale rosnąca liczba klientów niesie ze sobą pewne obawy – czy OpenAI jest wystarczająco przygotowane na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom? W odpowiedzi na te obawy firma wciąga w swe szeregi poważnego zawodnika.

Nowy członek zarządu OpenAI

Paul Nakasone to emerytowany generał US Army i były szef Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), mogący pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony przed cyberatakami. To właśnie on będzie nowym członkiem podkomisji ds. bezpieczeństwa i ochrony w OpenAI, a ta decyzja podyktowana jest nie tylko potrzebą podniesienia poziomu zabezpieczeń, ale także dbania o wizerunek korporacji.

Źródło: Defensescoop

OpenAI znane jest bowiem z ogólnodostępnych narzędzi dostępnych na ryku konsumenckim, ale macki organizacji Sama Altmana sięgają znacznie dalej. Nie jest tajemnicą, że OpenAI chce dostarczać też rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji do sektora obronnego, podmiotów rządowych i dużych przedsiębiorstw, mających niebagatelny wpływ na funkcjonowanie gospodarki USA. Do tego potrzebne jest jednak poparcie wpływowych postaci, a taką bez wątpienia jest Nakasone, który swoją pozycję budował przez dekady.

„Zaangażowanie OpenAI w swoją misję jest ściśle zgodne z moimi wartościami i doświadczeniem w służbie publicznej” – Paul Nakasone

Paul Nakasone – oprócz pełnienia roli członka podkomisji ds. bezpieczeństwa i ochrony – zasiądzie w zarządzie OpenAI. Do jego zadań będzie należeć przedstawianie zaleceń w sprawie kluczowych decyzji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony projektów.

Stock image from Depositphotos