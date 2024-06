Elon Musk chce zablokować Apple. O co chodzi miliarderowi?

Z wielką przyjemnością otwieramy nowy rozdział w dziedzinie innowacyjności Apple. System Apple Intelligence całkowicie odmieni to, co użytkownicy mogą zrobić za pomocą naszych produktów, a także to, co nasze produkty mogą zrobić dla nich.W unikalny sposób łączymy moc generatywnego AI z osobistym kontekstem użytkowników, żeby zapewniać im wyjątkowo pomocne inteligentne rozwiązania. Oprócz tego nasz system używa tych informacji w całkowicie prywatny i bezpieczny sposób, żeby wszystkie korzystające z niego osoby mogły swobodnie robić to, co dla nich najważniejsze. Taka technologia AI mogła powstać tylko w Apple i nie możemy się doczekać, aż użytkownicy przekonają się, co ona potrafi.