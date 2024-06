Kataklizm sztucznej inteligencji. Awaria za awarią!

ChatGPT znowu się wysypał

Dziś w ciągu dnia Piotr Kurek informował, że ChatGPT nie działał. Jak pisał, chcąc wejść na stronę, witani byliśmy paskiem ładowania, który się nie chce załadować do końca. Po chwili wyskakiwał błąd „Bad gateway. The web server reported a bad gateway error” uniemożliwiający skorzystanie z serwisu. Tym, którym udało się załadować stronę internetową, nie działało „okno rozmowy” z ChatGPT, które służy do uzyskiwania odpowiedzi na zadane pytania. Dotyczyło to zarówno użytkowników korzystających z podstawowej, darmowej wersji ChatGPT, jak i użytkowników płatnych planów.

Po jakimś czasie wszystko wróciło do normy, ale w tej chwili ChatGPT ponownie przestał działać. W sieci wielu użytkowników usługi OpenAI nie ukrywa zmieszania, ale okazuje się, że ChatGPT to nie jest jedyna usługa, która w tej chwili jest „niedysponowana”.

ChatGPT nie jest jedyny. Mnóstwo usług opartych na AI nie działa!

X (dawniej Twitter) oraz Reddit płonie w związku z tym, co obecnie się dzieje. Poza ChatGPT nie działa Gemini od Google, Claude od AnthropicAI czy Perplexity AI. Teraz pytanie — czy jest to po prostu przypadek i wielkim zbiegiem okoliczności jest to, że kilka usług opartych na sztucznej inteligencji nie działa tego samego dnia, czy są to zaplanowane ataki DDoS (które polegają one na zalewaniu danej witryny lub systemu komputerowego przez wiele systemów, aż do chwili, kiedy osiągnie limit użytkowników bądź zapełni wszystkie wolne zasoby, przez co uniemożliwia normalne działanie), czy może jeszcze inna opcja.

Źródło: Depositphotos

Tak czy siak, cała sytuacja jest dość dziwna i bez dwóch zdań zaskakująca.

Źródło: X (dawniej Twitter), Reddit

Grafika wyróżniająca: Depositphotos