Tego nie da się odzobaczyć. Patryk Vega pokazał nowy zwiastun filmu „Putin”

Patryk Vega zamienił się w Besaleela

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, reżyser, który zdobył sławę dzięki gromadzie „wątpliwej jakości” filmów, w tym produkcji o samym sobie, jakiś czas temu ogłosił zakończenie kariery w Polsce. Rodzimy rynek nie jest dla Vegi wystarczający, więc teraz chce podbić kino międzynarodowe — i postawił na film o Putinie. Tak, o tym Putinie — prezydencie Rosji.

Vega nie działa już jednak jako Vega, a twórca takich filmów jak „Botoks” czy „Kobiety mafii” przyjął teraz pseudonim Besaleel. Film o Putinie ma być thrillerem politycznym, który ma nam przedstawić psychologiczny portret prezydenta Rosji. Film na początku miał nazywać się „The Vor in Law”, co odnosi się do tego, że według Vegi Putin jest szefem największej mafii na świecie, lecz finalnie postawiono na nieco prostsze rozwiązanie. Pierwszy anglojęzyczny film Besaleela będzie nazywał się… „Putin”.

Pierwszego zwiastuna już nie zobaczycie. Nowy wcale nie jest lepszy

Zwiastun udostępniony w czerwcu tego roku zaskoczył wszystkich. W istocie był on konceptową mieszanką — montażem z tego, co Vega zdołał nagrać na planie, dostępnych już filmów czy deepfake’ów, co rzucało się w oczy od razu. Nie było więc żadnych informacji o obsadzie, lecz Besaleel deklarował, że ma wielkie ambicje — chciał, aby w główną rolę wcieliła się jakaś hollywoodzka lub międzynarodowa gwiazda. Wtedy to była tylko sztuczna inteligencja. Zwiastun ten nie jest już jednak dostępny na YouTubie — został ustawiony jako prywatny. Poniżej możecie zobaczyć ten najnowszy.

Nowy trailer jest jednak równie dziwny i dalej nie mamy w nim absolutnie żadnych informacji o obsadzie – a premiera zbliża się wielkimi krokami. Warto zaznaczyć, że w dobę zwiastun ten zdobył oszałamiające 11 tysięcy wyświetleń.

Można więc już chyba z czystym sumieniem przyznać, że „wielka, międzynarodowa produkcja” Patryka Vegi nie porwie publiki — i to chyba najlepsza możliwa informacja. Premiera „Putina” w kinach będzie miała miejsce w lutym 2024 roku. Czekacie?

Źródło: YouTube / Patryk Vega