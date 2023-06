Patryk Vega niestety nie żartował, naprawdę robi film o Putinie. Zobaczcie zwiastun pełen deepfake'ów

Patryk Vega robi nowy film, tym razem anglojęzyczny

Postaci Patryka Vegi raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Reżyser, który zdobył sławę dzięki gromadzie „wątpliwej jakości” filmów, w tym produkcji o samym sobie, niedawno ogłosił zakończenie kariery w Polsce. Rodzimy rynek nie jest dla Vegi wystarczający, więc teraz chce podbić kino międzynarodowe — i postawił na film o Putinie. Tak, o tym Putinie — prezydencie Rosji.

Vega nie działa już jednak jako Vega, a twórca takich filmów jak „Botoks” czy „Kobiety mafii” przyjął teraz pseudonim Besaleel. Film o Putinie ma być thrillerem politycznym, który ma nam przedstawić psychologiczny portret prezydenta Rosji. Film na początku miał nazywać się „The Vor in Law”, co odnosi się do tego, że według Vegi Putin jest szefem największej mafii na świecie, lecz finalnie postawiono na nieco prostsze rozwiązanie. Pierwszy anglojęzyczny film Besaleela będzie nazywał się… „Putin”.

Vega uważa również, że jest najlepszą osobą do stworzenia takiego filmu. Reżyser w oświadczeniu przyznaje:

Amerykanie, a nawet Europejczycy z krajów zachodnich nie rozumieją Putina. Jestem osobą napiętnowaną przez komunizm, ponieważ dorastałem w komunistycznej Polsce. Jednocześnie ukształtowała mnie kultura audiowizualna Hollywood. Właśnie z tego powodu uważam, że jestem w stanie przetłumaczyć zawiłości kultury Wschodu na język Zachodu. […] Chcę, aby postacie świętych i demonów w moim filmie idealnie wtopiły się w świat ulic Sankt Petersburga pełnych obdartych i rozczochranych ludzi o udręczonych rosyjskich duszach.

Zwiastun jest… dziwny i niepokojący. Pod każdym możliwym względem

Opublikowany zwiastun jest jednak… konceptową mieszanką. Trailer to montaż z tego, co Vega zdołał nagrać na planie, dostępnych już filmów czy deepfake’ów, co rzuca się w oczy niemal od razu. Nie mamy więc na ten moment żadnych informacji o obsadzie, lecz Besaleel ma wielkie ambicje — chce, aby w główną rolę wcieliła się jakaś hollywoodzka lub międzynarodowa gwiazda. Na razie to tylko sztuczna inteligencja.

Budżet filmu to około 12 milionów dolarów. „Putin” będzie kręcony w Polsce, Litwie i na Malcie. Nie jest wiadome, na kiedy planowana jest premiera filmu.