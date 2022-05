Patryk Vega zapowiada anglojęzyczny film o Putinie

Patryk Vega zapowiada swój pierwszy anglojęzyczny film. Reżyser tym razem na tapetę bierze biografię Władimira Putina i jego drogę od wicemera Petersburga do bycia prezydentem jednego z największych państw na świecie.

Patryka Vegi nie trzeba specjalnie przedstawiać. Reżyser, który zasłynął wieloma "wątpliwej jakości" hitami, jakiś czas temu zapowiedział koniec kariery w Polsce. Chcąc skupić się na rynkach zagranicznych i szukając nowych widzów porzuca rodzimy rynek i zmierza do Hollywood. I choć w międzyczasie pojawiły się informacje, że Vega ma w przygotowaniu jeszcze jeden polski film o nieżyjącym już dziennikarzu Kamilu Durczoku, poznaliśmy właśnie pierwsze szczegóły na temat jego anglojęzycznego debiutu. Wcześniej widzowie będą mieli okazję obejrzeć "Autobiografię" - to ten film, według Vegi, ma być jego ostatnim projektem po polsku.

Jak informuje The Hollywood Reporter anglojęzyczny film Patryka Vegi opowiadać będzie życie... Władimira Putin. Tak, prezydenta Rosji - Władimira Putina. Jak podaje serwis, reżyser chce skupić się na życiorysie Putina opowiadając jego historię z czasów bycia wicemerem Petersburga, w którym miał zbudować mafijny układ i kierować światkiem przestępców składającym się z członków służb i przestępców. Film opowie drogę Putina do najwyższego szczebla władzy i poruszy także wątki związane z napaścią Rosji na Ukrainę.

The Vor in Law - film Patryka Vegi o drodze Putina władzy

Co ciekawe, Vega w roli Putina ma widzieć znanego aktora o renomie międzynarodowej. W pozostałych bohaterów mieliby się wcielić europejscy aktorzy, którzy mieliby lepiej wczuć się w swoje role. Rozpoczęcie zdjęć planowane jest dopiero na przyszły rok. Vega chce kręcić "The Vor in Law" w Polsce, na Litwie i Malcie. Budżet produkcji ma zamknąć się w 12 milionach dolarów pochodzących od prywatnych inwestorów.

Na ten moment nie wiadomo kiedy biografia Putina w wykonaniu Patryka Vegi trafi do kin. Nie da się jednak ukryć, że obraz ten przyciągnie uwagę wszystkich - nie tylko ze względu na samą osobę prezydenta Rosji, ale na tematy, które Vega chce w nim poruszać.

