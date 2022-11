Rodzinka.pl

Humorystyczne podejście do codzienności życia z rodziną pod jednym dachem u Boskich. Serial z Małgorzatą Kożuchowską i Tomaszem Karolakiem cieszył się ogromną popularnością aż do zakończenia emisji, choć początkowe sezony były zdecydowanie lepiej oceniane i odbierane przez widzów. W sumie powstało aż 287 odcinków w ramach 16 sezonów, a główna obsada przez cały czas się nie zmieniła.

Pitbull

Serialu nadawanego w latach 2005-2008 nie należy pomylić z serią przygotowaną w 2021 roku. Za obydwa odpowiada Patryk Vega, ale to początek tej historii uważany jest za najlepiej opowiedzianą historię o warszawskich policjantach, którzy oprócz rozwiązywania spraw muszą radzić sobie z codziennymi wyzwaniami i problemami. W rolach głównych wystąpili Andrzej Grabowski i Marcin Dorociński, a później dołączyli do nich m. in. Paweł Królikowski i Michał Żurawski. Od początku oglądać mogliśmy natomiast też Weronikę Rosati, Rafała Mohra i Krzysztofa Stroińskiego.

Czas honoru

Jeden z najdłuższych seriali TVP historyczno-wojennych z naprawdę dobrą obsadą. Opowiada o polskich żołnierzach walczących o niepodległość kraju w trakcie II wojny światowej - po przeszkoleniu w Wielkiej Brytanii cichociemni wracali do Polski, by prowadzić działania dywersyjne. Całość inspirowana jest prawdziwymi historiami, a akcja rozgrywa się nie tylko w Warszawie, ale także na terenie Generalnego Gubernatorstwa, Anglii, Włoch i III Rzeszy. W serialu wystąpili m. in. Piotr Adamczyk, Maciej Zakościelny, Jakub Wesołowski, Magdalena Różczka, Karolina Gorczyca i Olga Bołądź. Nakręcono 90 odcinków z podziałem na 7 sezonów.

07 zgłoś się

Klasyka polskich seriali kryminalnych. W rolę porucznika Borewicza wciela się Bronisław Cieślak - jego postać trafia do Urzędu Spraw Wewnętrznych, po tym jak zakończył służbę w Wielkiej Brytanii. Na miejscu jego metody są odbierane jako niekonwencjonalne, ale niezwykle skuteczne. Każdy odcinek poświęcony jest innej sprawie, a w sumie nakręcono ich 21 i emitowano w ramach 5 serii. W czasie nadawania odebrano go jako próbę ocieplenia wizerunku milicji w okresie PRL-u, a tytułowe "07" miało przyćmić popularność agenta 007. Twórcy odcinali się od takich zarzutów, ale takie skojarzenia występują do dzisiaj. Online na TVP VOD zobaczycie odświeżoną wersję serialu.

Alternatywy 4

Jeden z najbardziej kultowych seriali komediowych w reżyserii Stanisława Barei na podstawie scenariusza Janusza Płońskiego i Macieja Rybińskiego. Podczas pierwszej emisji opóźnionej o prawie trzy lata brakowało scen, które cenzura uznała za zbyt prześmiewcze w kierunku rządzących i socjalistycznych realiów. W serialu oglądamy nowych lokatorów jednego z osiedli w Warszawie, którzy mierzą się niechętnym im gospodarzem. W 2014 roku na TVP HD pokazano odrestaurowaną cyfrowo wersję z usuniętymi wcześniej scenami i to właśnie ją możemy dziś oglądać na TVP VOD.

Artyści

TVP nakręciło zaledwie jeden sezon serialu "Artyści", ale mimo to tytuł jest wciąż uznawany za jeden z ciekawszych i lepszych projektów na TVP VOD. Głównym bohaterem jest Marcin, który przyjął posadę nowego dyrektora Teatru Popularnego w Warszawie. Na jego drodze pojawi się mnóstwo przeszkód i problemów, z którymi mierzy się dziś świat sztuki, a także prywatne kłopoty: jego i jego pracowników.

40-latek

Andrzej Kopiczyński chyba ze wszystkim kojarzy się przede wszystkim z rolą czterdziestolatka. Aktor wcielił się w mgr inż. Stefana Karwowskiego, a akcja serialu rozgrywa się w latach 70. To okres wzmożonej aktywności u głównego bohatera, który zdaje sobie sprawę z osiągnięcia tytułowego wieku, przez co wkrada się pewien kryzys wieku średniego. Podejmuje więc wiele inicjatyw, które mają wpłynąć na lepszą kondycję fizyczną, działa w kierunku samorealizacji, rzuca palenie i martwi się o wypadające włosy. Sukces 7-odcinkowego serialu spowodował, że nakręcono kolejne epizody, a także specjalne programy i filmy. Wszystkie je zobaczycie na TVP VOD.

Oficer, Glina i Ekstradycja

Trzy świetne seriale kryminalne, z których dwa pierwsze ukazały się w 2004 roku, a ostatni z wymienionych w 1995. "Ekstradycja" skupiła się na realnym ukazaniu pracy policjantów w okresie transformacji w Polsce, zaś dwa kolejne przedstawiały przestępczość zorganizowaną i działalność policji oraz służb specjalnych. Seriale charakteryzują się różnymi klimatami i głównymi bohaterami, ale do wspólnych cech należą wiarygodność i prawdziwość wydarzeń oraz bohaterów. Wszystkie seriale w całości dostępne są na TVP VOD.