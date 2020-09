Wkrótce Oscary tylko dla filmów z mniejszościami. Nowe kryteria, które dyskryminują?

Nowe standardy wzbudziły niemałą dyskusję, ponieważ w wielu rozmowach i analizach zaznacza się, że kryteria mogą zadziałać odwrotnie od zamierzeń ich autorów i nie będą służyć mniejszościom. Przyjrzyjmy się bowiem potrzebie weryfikacji wszystkich niezbędnych informacji na temat biorących udział w projekcie osób, niezależnie od tego, czy występują przed kamerą, czy biorą udział w produkcji.

Netflix tłucze się w sądzie z Hollywood. Podobno kradł konkurencji… pracowników

Nie jest tajemnicą, że nie wszyscy aktorzy, producenci, scenarzyści czy choreografowie otwarcie mówią/chcą mówić o swojej orientacji czy preferencjach, dlatego przyznawanie angażu w projekcie w oparciu o takie informacje może zadziałać odwrotnie, niż zamierzono. Niektóre z produkcji, ze względu na swoją fabułę czy umiejscowienie w czasie, mogą nie być w stanie spełnić niektórych kryteriów, a kompletowanie obsady lub ekipy filmowej w celu odhaczenia wymogów też nie wydaje się być dobrym pomysłem. Sprawę komentuje dla Antyweb Dawid Muszyński, krytyk filmowy i redaktor naczelny naEkranie:

Osobiście mam problem z takim podejściem do kina. To że musi ono spełnić jakieś normy by móc walczyć o Oscara w najważniejszej kategorii może mieć odwrotne od zamierzonych skutki. Zmiany są ewidentnie konieczne ale nie wiem czy to odpowiednia droga. Ważna bowiem powinna być historia, scenariusz i gra aktorska w danej produkcji, a nie to czy dana produkcja ma 30% reprezentantów osób z dwóch wybranych grup czy może 27%. Nie zawsze bowiem jest to możliwe i uzasadnione. Spójrzmy na przykład na „Mulan” albo na „1917”. Tu powinny decydować umiejętności, kwalifikacje, talent, a nie jakieś tabelki. Zmiany są potrzebne by wprowadzić równouprawnienie, nie jestem przekonany jednak czy w ten sposób powinno się to odbywać. Może lepiej by było ustanowić prawo na którego straży stałyby związki zawodowe aktorów, scenarzystów, producentów itp. W pełni popieram za to zmiany dotyczące postępowania całej branży jak choćby płacenia za prace wykonaną w ramach praktyce.