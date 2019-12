Do tej pory mogliśmy nawet po kilku dniach od zakupu przyjść z paragonem do sklepu z prośbą o wystawienie na niego faktury VAT, w celu wrzucenia zakupów w koszty działalności. Takie rozwiązanie generowało różnego rodzaju nadużycia, takie jak obrót paragonami i wliczanie w koszty zakupów, których przedsiębiorcy de facto nie dokonywali.

Stąd zmiany w przepisach, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 roku. W ich myśl, już w momencie sprzedaży musimy zadeklarować chęć zakupu na firmę, a sprzedawcy mają obowiązek fakt ten odnotować przy rejestracji sprzedaży i zamieścić już na paragonie NIP przedsiębiorcy, który taką deklarację złożył.

Tak więc od nowego roku, tylko paragony z NIP-em będą mogły być użyte do wystawienia później na ich podstawie faktury VAT. Dotyczyć to będzie każdej sprzedaży, czy to w stacjonarnych sklepach czy internetowych, które rejestrują sprzedaż paragonami, a jak internetowych to i na największej platformie sprzedażowej w Polsce, czyli na Allegro, która to przygotowała na tę okazję samouczek dla kupujących i sprzedających.

Zmiany te dotyczą siłą rzeczy również kupujących na Allegro, którzy to od 1 stycznia 2020 roku, w przypadku gdy na dany zakup będą chcieli otrzymać fakturę VAT, będą musieli już w formularzu dostawy i płatności podać dane swojej firmy oraz numer NIP.

Równolegle sprzedawcy na Allegro, którzy rejestrują swoją sprzedaż na kasie fiskalnej i wystawiają paragony, będą mogli wystawić na ich podstawię fakturę VAT tylko w przypadku, gdy na takim paragonie będą widniały dane firmy, a w szczególności NIP.

Za niestosowanie się do nowych przepisów, czyli wystawienie przez sprzedawców faktury do paragonu bez NIP-u, fiskus może nałożyć karę w wysokości 100% kwoty VAT na tejże fakturze.

Podobne sankcje dotyczą kupujących, którzy wrzucą w koszty fakturę ze swoim NIP-em, wystawioną do paragonu bez takiego samego NIP-u. Wyjątek będzie tu stanowiła sprzedaż od przedsiębiorcy, którzy nie rejestrują sprzedaży na kasie fiskalnej.