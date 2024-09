Nowy serial Netfliksa "Para idealna" to znakomita obsada i historia oparta na popularnej książce - czy to zagwarantowało sukces?

Seriale o pozornie idealnych rodzinach, które skrywają sekrety przed światem, cieszą się sporą popularnością. Ile tego rodzaju produkcji już widzieliśmy, ale gdy są odpowiednio nakręcone i zagrane, a historia potrafi trzymać w napięciu, to takie tytuły możemy oglądać bez końca. "Para idealna" zdaje się mieć wszystko, co powinno zagwarantować sukces: bazuje na bestsellerze New York Timesa, w obsadzie znajdują się Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning, Michael Beach czy Meghann Fahy, a za reżyserię odpowiada Susanne Bier, która wcześniej pracowała nad "Nocnym recepcjonistą", "Od nowa" i "Pierwszą damą".

Para idealna - recenzja serialu

Punktem wyjścia w fabule serialu jest ślub jednego z synów Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman) - słynnej powieściopisarki, która może pochwalić się statusem celebrytki. Sukcesy zapewniły jej prawdziwy dobrobyt, a jej rodzina należy do elity w Nantucket. Ich wpływy sięgają tak głęboko, że nawet lokalna policja jest po części fundowana z prywatnej kieszeni Winburych. Ich dom na wybrzeżu gości wszystkich przyjezdnych, ale pomimo sielankowej atmosfery, uśmiechów i drinków, od samego początku wyczuwamy napięcia pomiędzy postaciami. Sprytny montaż daje nam też zalążek sprawy kryminalnej, ponieważ dowiadujemy się, że ktoś zginie - kto dokładnie, okazuje się na koniec pierwszego odcinka, ale to zaledwie początek historii.

W następnych epizodach, wraz z przedstawicielami służb, próbujemy odkryć, kto odpowiada za zbrodnię. Jednocześnie jednak na jaw wychodzą kolejne tajemnice, które napędzają wątki poboczne. Wracamy też do pokoju przesłuchań, gdzie dowiadujemy się coraz więcej o rodzinie Winburych, a im większa nasza wiedza, tym więcej podejrzeń nabieramy wobec kolejnych osób. Oczywiście większość porozrzucanych podpowiedzi prowadzi donikąd, a chyba mało których z bohaterów jest w stanie zyskać naszą sympatię. To, między innymi, efekt dość stereotypowego podejścia do kreowania postaci, z których większość nie posiada jakiejś głębi, bo zostały stworzone do odegrania konkretnej roli w całej historii. Czasami te schematy są łamane, ale raczej rzadko, czego efektem ubocznym jest niski próg wejścia w serial.

Obsada serialu Para idealna daje niezły popis

Jednym z największych atutów serialu jest jego obsada, ponieważ nawet ze słabo napisanych charakterów, część aktorów jest w stanie wycisnąć więcej ze swojego występu. W połączeniu z atrakcyjnym wyglądem serialu, na co wpływ mają przepiękne kadry i dobrze dobrane lokalizacje, produkcja Netfliksa szybko zyskuje naszą aprobatę i pomimo delikatnych problemów z płynnością opowiadania historii, seans jest przyjemny, lekki i angażujący. Podobieństwo do innych seriali, jak "Od nowa", "Wielkie kłamstewka" (co ciekawe, serial ma wrócić z 3. sezonem) czy... "Biały Lotos", jest miejscami bardzo widoczne, ale nie przekroczono raczej pewnej granicy, by można było odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z typowym plagiatem.

Duży wpływ na to ma wykreowana atmosfera w serialu, która jest dość ciężka i nieprzyjemna. Z drugiej strony, "Biały Lotos" nie starał się być aż tak poważny, a jednocześnie zdołał lepiej przyjrzeć się i komentować kwestie społeczne. "Para idealna" kroczy raczej udeptaną ścieżką, nie schodzi z niej tam, gdzie mogłoby się zrobić niezręcznie, a niektóre zwroty akcji bywają bardzo przewidywalne, szczególnie, jeśli jesteście widzami, którzy widzieli już kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt seriali tego typu.

Czy warto oglądać serial Para idealna na Netflix?

Nie potrafię dokładnie określić dlaczego, ale serialowi Netfliksa brakuje jednak pewnej iskierki, tego czegoś, co sprawiłoby, że byłbym jeszcze bardziej zaintrygowany pokazywanymi na ekranie wydarzeniami. "Od nowa" HBO miał swoje wady, ale cały czas wyczuwalne napięcie i klimat serialu potrafiły zatrzymać mnie przed ekranem na dłużej. "Para idealna" ma na papierze wszystko, co było potrzebne do stworzenia absorbującej widza produkcji, ale na którymś etapie czegoś zabrakło, choć nie można powiedzieć, że jest to serial zły. Kreacje aktorskie, oprawa audiowizualna i ciekawie pokazane kulisy luksusowego życia elit są silnym magnesem i dla większości widzów to wystarczy, by przy serialu się dobrze bawić. Analizując wcześniejsze hity Netfliksa, nie sposób nie dostrzec w "Parze idealnej" potencjału na produkcję bijącą kolejne rekordy (oglądalności).

--

