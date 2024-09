To jeden z najlepszych seriali. Od dziś zobaczysz go na Netflix

"Skazany na śmierć" zdobył ogromną popularność na całym świecie, w tym również w Polsce, gdzie był emitowany na Polsacie. Serial zadebiutował w 2005 roku i szybko stał się hitem, przyciągając miliony widzów przed telewizory. W Polsce jego premiera miała miejsce w 2007 roku. Serial bił rekordy oglądalności, na co głównie wpływ miała jego dynamiczna fabuła i nieoczekiwane zwroty akcji, więc trudno było oderwać się od ekranu.

W serialu w głównych rolach wystąpili Wentworth Miller jako Michael Scofield oraz Dominic Purcell jako Lincoln Burrows. Obsada obejmowała również takie gwiazdy jak Sarah Wayne Callies, Amaury Nolasco, Robert Knepper, Rockmond Dunbar i William Fichtner.

Skazany na śmierć na VOD. Gdzie obejrzeć w Polsce?

Od dzisiaj na Netflix w Polsce dostępny jest kultowy serial stacji FOX: "Skazany na śmierć". (“Prison Break"). Na platformie możemy obejrzeć wszystkie cztery oryginalne sezony oraz piątym, który został nakręcony po dłuższej przerwie. Niestety, w ofercie Netflix brakuje filmu "Skazany na śmierć: Ostatnia ucieczka" ("Prison Break: The Final Break"), który stanowił epilog do historii Michaela Scofielda i jego brata Lincolna Burrowsa. Co ciekawe, produkcji nie ma nigdzie online do obejrzenia, nawet na Disney+, gdzie także można oglądać wszystkie poprzednie serie.

Dostępność "Skazanego na śmierć" na najpopularniejszej platformie VOD w Polsce to doskonała okazja, by przypomnieć sobie lub przekonać się, dlaczego serial stał się jednym z najważniejszych tytułów w historii telewizji. Nowi widzowie będą mogli po raz pierwszy zanurzyć się w tę wciągającą i nieprzewidywalną fabułę, a fani z pewnością ucieszą się z możliwości ponownego obejrzenia wszystkich sezonów serialu. Sam jestem fanem trzech pierwszych serii, spośród których to 2. sezon był w mojej ocenie najciekawszy, ale 4. seria była potężnym rozczarowaniem. Nowy 5. sezon starał się wrócić do korzeni serialu, ale udało się to tylko częściowo.

Skazany na śmierć - 6. sezon. Czy będzie nowa seria Prison Break?

Pomimo ogromnej popularności, szósty sezon “Prison Break” raczej się nie wydarzy. Wentworth Miller, odtwórca głównej roli, potwierdził, że nie planuje powrotu do serialu, a stacja Fox nie ma w planach kontynuacji. Choć pojawiały się plotki o możliwym powrocie, na chwilę obecną nie ma żadnych oficjalnych informacji na temat prac nad nowymi odcinkami.



