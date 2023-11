To miał być koniec, ale hit HBO jednak wróci z nowym sezonem!

Są takie seriale, których powrotu życzyliby sobie wszyscy fani, ale niektóre okoliczności zamykały drzwi do nakręcenia kontynuacji. Jeden z hitów HBO ma ogromną szansę na powrót i szczerze na to liczymy.

Serial HBO debiutował w 2017 roku, więc kawałek czasu temu. To był okres funkcjonowania HBO Go w Polsce i wielu innych krajach, a stacja HBO była postrzegana nieco inaczej, niż obecnie. "Wielkie kłamstewka" powstały na bazie książki Moriarty Lane o tym samym tytule. Fabuła skupia się na grupie przyjaciółek mieszkających w niedużym mieście w stanie Kalifornia, które wiodą na pozór idealne życie, ale każda z nich zmaga się z niemałymi rodzinnymi wyzwaniami. Wszystkie też łączy sprawa kryminalna, którą widzowie odkrywają wraz z bohaterkami.

Akcja rozgrywa się w przepięknej okolicy, bo miasto Monterey to naprawdę malownicze miejsce, gdzie jednym z charakterystycznych elementów krajobrazu jest imponujący most Bixby Creek w regionie Big Sur, który zyskał ogromną popularność po tym, jak znalazł się w czołówce i wielu scenach serialu HBO. O sukcesie serialu zadecydowała świetnie rozpisana historia oraz obsada, w której znalazły się wspomniane Reese Whiterspoon, Nicole Kidman i Zoe Kravitz, ale także Shailene Woodley, Laura Dern, Adam Scott oraz Alexander Skarsgard. W drugim sezonie do obsady dołączyła Maryl Streep, a serial obecnie ma średnią ocen na IMDb na poziomie 8,4/10!

Wielkie kłamstewka 3. sezon powstanie!

Gdy reżyser serialu, Jean-Marc Vallée, zmarł na atak serca, członkinie głównej obsady jednogłośnie stwierdziły, że powrót "Wielkich kłamstewek" nie będzie możliwy. Głośno mówiła o tym Zoe Kravitz, a wtórował jej Nicole Kidman i Reese Whiterspoon. Ta przedostatnia stwierdziła jednak, że pierwszy sezon serialu HBO sprawił, iż wróciła do aktorstwa i zapobiegł jej odejściu na emeryturę. Teraz to właśnie ona potwierdza, że 3. sezon "Wielkich kłamstewek" powstanie!

Od premiery 2. sezonu serialu mijają cztery lata i choć nigdy nie powiedziano wprost, że nowe odcinki na pewno nie powstaną, to nic nie wskazywało na to, by ktokolwiek odważył się przejąć pałeczkę po Jean-Marc Vallée - reżyserze 1. sezonu i producencie wykonawczym 2. serii. Nicole Kidman, która również należała do grona producentów wykonawczych, powiedziała (Deadline), że uwielbia "Wielkie kłamstewka" i dostarczą widzom 3. sezon. To pokrywałoby się z wypowiedziami Casey'ego Bloysa z HBO, który za największą przeszkodę w realizacji nowych odcinków wskazywał pogodzenie harmonogramów niezwykle zajętych w branży gwiazd z głównej obsady.

Liczymy, że 3. sezon serialu faktycznie powstanie, ponieważ finał 2. serii pozostawił pewien niedosyt i otwartą furtkę na kontynuację. Oczywiście jest zbyt wcześnie, by mówić o szczegółach fabuły czy dacie premiery.

