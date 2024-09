Masa nowości od Netflixa. Od Tomb Raidera, przez Sandmana, na Arcane kończąc!

Już za kilkanaście dni oficjalnie wystartuje wielka impreza Netfliksa: Geeked Week 2024. To właśnie podczas tego wydarzenia najpopularniejszy serwis streamingowy podzieli się materiałami na temat treści, które w nadchodzących miesiącach pojawią się na platformie. Jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości że jest na co czekać, to oficjalny zwiastun wydarzenia powinien je rozwiać w mgnieniu oka.

Geeked Week 2024: oficjalna konferencja Netfliksa, na której gigant podzieli się planami na najbliższe miesiące!

Geeked Week 2024 rozpocznie się już za niespełna dwa tygodnie. Wydarzenie odbędzie się w dniach między 16, a 19 września 2024. To właśnie wtedy platforma podzieli się masą informacji na temat swoich największych hitów, które w niedalekiej przyszłości trafią na platformę.

O jakich hitach mowa? Powyższy zwiastun zdradza, że z całą pewnością na imprezie nie zabraknie takich hitów jak "Squid Game", "Wiedźmin: Syreny z głębin", "Black Mirror", "Stranger Things", "Wednesday", "One Piece", "Sandman", "Avatar: Ostatni władca wiatru", "Problem trzech ciał", "Tomb Raider: Legenda Lary Croft", "Krew Zeusa", "Cobra Kai" i "Arcane". Na ten moment nie wiadomo jeszcze czy będą to wyłącznie zapowiedzi ustne i masa informacji na ich temat, czy wielki zalew zwiastunów, wywiadów z twórcami i aktorami i innych atrakcji. Pewnym jest, że na nudę narzekać nie będziemy - i powyższy trailer jasno daje do zrozumienia, że Netflix wytacza swoje najcięższe działa. Ale to dobrze - bo o ile kontynuacja klasyków budzi spore zainteresowanie, to myślę że wielu widzów z utęsknieniem czeka na więcej informacji dotyczących adaptacji takich jak nowe przygody Lary Croft czy filmowy Wiedźmin.